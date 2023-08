Qui de Sadio Mané ou de Kalidou Koulibaly décrochera son premier trophée en Arabie saoudite ? Réponse à l'issue de la finale de la Coupe arabe des clubs champions qui va opposer Al-Nasr à Al-Hilal, clubs respectifs de Mané et de Koulibaly.

Fraichement arrivé en Saudi Pro League, en provenance du Bayern Munich, Sadio Mané s'offre déjà une place en finale de la Coupe arabe des clubs champions. Mais pour décrocher son tout premier trophée avec le club saoudien d'Al Nasr, le nouveau coéquipier de Cristiano Ronaldo devra se défaire d’Al-Hilal de son compère en équipe nationale Kalidou Koulibaly.

En s’imposant face à Al-Shabab (3-1), Kalidou Koulibaly et Al-Hilal ont assuré leur place en finale de la Coupe arabe des clubs champions où ils retrouveront Al-Nasr de Cristiano Ronaldo, mais aussi de Sadio Mané. Avec ce résultat obtenu en infériorité numérique, le capitaine des Lions et ses coéquipiers envoient ainsi un message fort à la formation des deux mégastars.

C'est donc une vraie affiche de rêve pour les tout nouveaux fans du football saoudien en particulier et arabe en général. Après avoir fait venir Cristiano Ronaldo, il y a quelques mois, Al-Nassr a recruté Alex Telles, Marcelo Brozovic, Séko Fofana et surtout Sadio Mané. Un recrutement grandeur nature qui a permis justement à la formation de Luis Castro de terrasser Al-Shorta (championnat irakien), en demi-finales (1-0).

Un Sadio Mané décisif

Appliqués et bien au-dessus de leurs adversaires techniquement, les hommes de Luis Castro sont parvenus à se créer quelques possibilités, dont une frappe au-dessus de Sadio Mané, après une passe en retrait de Cristiano Ronaldo (8e). Face à une équipe qui n’a pas fermé le jeu, Al-Nassr a continué de monopoliser le ballon et de mettre la pression dans les cages d’Ahmed Basil, qui a dû s’interposer de justesse à la 21e mn, pour éviter une ouverture du score précoce de Talisca.

Après plusieurs minutes de domination, Sadio Mané et ses partenaires se sont fait quand même peur, sur une frappe depuis l’extérieur de la surface d’Aso Rostom. Dans la foulée, Alex Telles, sur une talonnade, bien sûr, de Mané, a touché la transversale sur une lourde frappe (34e). Puis juste avant la pause, l’attaquant sénégalais a refait surface avec une inspiration géniale pour servir Ronaldo qui a envoyé la balle dans les nuages.

La seconde période a été aussi animée que la première, même si Al-Nasr s’est procuré moins de grosses situations. Et alors qu’on pensait que Saoudiens et Irakiens se dirigeaient vers les prolongations, Faissal Jasim commettait l’irréparable sur un Sadio Mané des grands soirs et insaisissable. Nous jouions à la 75e mn. De quoi offrir un penalty à Cristiano Ronaldo qui, cette fois-ci, ne s’est pas fait prier, après son but refusé en première période.

Avec ce penalty provoqué, l'attaquant sénégalais est donc l'un des principaux artisans de la victoire des siens. Avant cette action, il avait offert une merveille de centre au Portugais que ce dernier n’avait pas converti en but contre toute attente. Sadio s'épanouit déjà dans sa nouvelle équipe…

Koulibaly face au duo Mané-Ronaldo

Koulibaly aura donc la lourde tâche de contrer les attaques de deux joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo, mais aussi son coéquipier en sélection Sadio Mané, qui ont l'air déjà de très bien s'entendre. Face à ce duo de très haut calibre composé d'un créateur, Sadio Mané, et d'un finisseur comme Cristiano Ronaldo, l'ancien de Chelsea et du Napoli sera obligé de sortir le grand jeu le jour J.

toujours est-il que ce trio de stars offre déjà à l'Arabie saoudite et à la Ligue des champions arabe une belle affiche en finale.

Rappelons que dans les rangs d'Al-Nasr, on note la présence de grands noms du football comme Alex Telles, Brozovic ou encore Séko Fofana. Pour le club de Koulibaly, un certain Ruben Neves, ancien de Wolverhampton, viendra sans doute relever le niveau de la finale qui se jouera le samedi 12 août.

Mamadou Diop