Le Jaraaf de Dakar a concédé le nul (1-1) hier, contre le Club sportif sfaxien, en match de la 2e journée de la Coupe de la Caf, qui était pourtant à sa portée.

Le Jaraaf de Dakar a frôlé le pire, sur la pelouse du stade Lat Dior, hier. Le club de la Médina a failli concéder sa 2e défaite en Coupe de la Confédération africaine de football (Caf) face aux Tunisiens du Club sportif sfaxien (CSS). Un revers qui allait hypothéquer leurs chances de qualification au prochain tour.

Les visiteurs ont ouvert le score en seconde période (70e). Heureusement que les hommes du coach Cheikh Guèye ont su réagir et arracher le nul, et ainsi enregistrer leur premier point dans le groupe C. Mais les Médinois restent néanmoins à la dernière place.

Comme annoncé par son entraineur, le Jaraaf a essayé d’avoir le contrôle du ballon pour imposer son jeu à l’adversaire. Les Sénégalais ont réussi, en première période, à mettre le pied sur le cuir. Ce qui leur a permis de se créer quelques opportunités de but. Mais ils ont, à chaque fois, échoué à faire le bon geste pour tromper la vigilance de la défense sfaxienne. Après l’heure de jeu (62e), le coach du Jaraaf a effectué des changements avec les entrées de l’attaquant Ousmane Sagna (Diallo) et du milieu offensif Alioune Badara Tendeng (Pape Ndiaye). Ces derniers ont apporté de la vitesse et de la percussion dans le jeu. D’ailleurs, Tendeng a failli trouver le fond des filets à la 67e mn de jeu. Malheureusement, son tir heurte le poteau droit du portier tunisien Dahmen.

Contre le cours du match, les Médinois vont recevoir une douche froide sur la seule véritable occasion de l’équipe tunisienne. A la 70e mn de jeu, à la suite d’une touche tunisienne, Kingsley Sokari surgit en force, devant la défense attentiste du Jaraaf, s’empare de la balle et envoie un tir tendu du pied droit qui bat Pape Seydou Ndiaye, impuissant.

Néanmoins, les Médinois n’ont pas baissé les bras et ont continué à attaquer. Amirou Kanté, sur un centre de Jean Rémi Bocandé (81e) manque le cadre. Mais ce n’est que partie remise, puisque les efforts des Vert et Blanc de la Médina seront récompensés dans les derniers instants de la partie.

C’est Mamadou Sylla qui va délivrer son équipe. Le défenseur central reçoit un long centre venant du milieu de terrain et bat le portier tunisien de la tête (92e).

A défaut des trois points, le Jaraaf peut s’estimer heureux d’avoir arraché le point du nul. Même si le Club sfaxien était largement à sa portée.

Le groupe C est complétement relancé avec la victoire (1-0) du Salitas du Burkina, sur sa pelouse, face à l’Etoile du Sahel (2e, 3 pts). Les Burkinabé occupent la 3e place, à égalité de points avec l’Etoile du Sahel. Les Sfaxiens prennent la tête du groupe, avec 4 pts.

Résultat Coton Sport FC - Berkane 2-0 Namungo - Pyramids 0-2 Napsa Stars - JS Kabylie 2-2 Jaraaf - Sfaxien 1-1 Nkana - Raja Casablanca 0-2 Orlando - Enyimba 2-1 Salitas - Etoile Sahel 1-0 Al Ahly Benghazi - Sétif

LOUIS GEORGES DIATTA