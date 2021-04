La 5e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football (Caf) se joue cet après-midi. Le Jaraaf de Dakar, leader de la poule C (7 pts), peut décrocher son ticket qualificatif en quarts de finale, en cas de victoire face à l’Etoile sportive du Sahel (3e, 5 pts), au stade Lat Dior (16 h).

Le Jaraaf de Dakar (1er, 7 pts) joue son avenir en Coupe de la Confédération africaine de football (Caf) cet après-midi (16 h). Dans le cadre de la 5e journée de la poule C, les Vert et Blanc de la Médina reçoivent les Tunisiens de l’Etoile sportive du Sahel (ESS), au stade Lat Dior de Thiès. Les hommes du coach Cheikh Guèye doivent consolider leur leadership, pour maintenir leurs chances de qualification en quarts de finale, en attendant le dernier acte sur la pelouse du Club sfaxien, pour le compte de la 6e journée. Les Sénégalais pourraient même valider leur ticket qualificatif pour le prochain tour dès cet après-midi. Pour cela, ils sont tenus de s’imposer.

Le Jaraaf a des arguments à faire valoir face à l’Etoile du Sahel. Depuis six rencontres, toutes compétitions confondues, le club de la Médina n’a pas concédé la moindre défaite (trois victoires, dont deux successives face au FC Salitas, et autant de nuls). L’attaque de l’équipe sénégalaise fait montre de réalisme, puisqu’elle a marqué 6 buts en 6 rencontres, soit un but par match. C’est la meilleure attaque du groupe C (4 buts marqués), à égalité avec le Club sfaxien et l’ESS. Mieux, la défense médinoise n’a concédé le moindre but durant ses quatre dernières sorties.

Ce sera également l’occasion pour les Médinois de prendre leur revanche sur l’équipe tunisienne qui a remporté la manche aller à domicile sur le score de 2 buts à 0, grâce à un doublé de Hamza Lehmar. Pourtant, Madické Kane et ses coéquipiers avaient réussi à contenir les attaques adverses pendant la première période. C’est du banc que Lehmar, entré à l’entame de la seconde période, a surgi pour faire déflagrer, à deux reprises, le bloc défensif mis en place par Cheikh Guèye.

Conscient de la perniciosité des joueurs tunisiens, le coach a invité les siens, après la victoire contre Salitas FC, à rester ‘’humbles’’, car la ‘’concentration et l’intelligence’’ resteront de mise lors de cette rencontre.

Mais la tâche ne sera pas du tout facile pour les Dakarois. Ils auront en face une équipe tunisienne frustrée et désireuse de se racheter. Annoncée parmi les favoris de la poule C, l’Etoile sportive du Sahel n’a pas tenu son rang. Après sa victoire d’entrée contre le Jaraaf, le coach Lassaad Dridi et ses protégés ont complétement déjoué, en chutant au Burkina Faso (1-0) face au FC Salitas, puis enchainé deux nuls contre le Club sfaxien (0-0, 2-2).

La rencontre de cet après-midi est donc cruciale pour l’ESS, qui est tenue de réaliser un résultat positif à Thiès. En cas de défaite, les Sahéliens pourraient être éliminés, si les Sfaxiens (2e, 6 pts) s’imposent lors de leur déplacement sur la pelouse du FC Salitas (4e, 3 pts). C’est d’ailleurs l’autre affiche de la 5e journée de la poule C, à la même heure (16 h). Le club de Sfax tentera de se qualifier en battant les Burkinabé en quête de relance. Mais les Tunisiens auront besoin également que le Jaraaf défait l’Etoile Sahel.

Programme Mercredi 13h Coton Sport FC - JS Kabylie Namungo - Raja Casablanca Nkana - Pyramids Orlando - Sétif 16h Jaraaf - Etoile Sahel Napsa Stars - Berkane Salitas - Sfaxien 21h Al Ahly Benghazi - Enyimba

LOUIS GEORGES DIATTA