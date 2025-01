Le Jaraaf de Dakar, représentant du Sénégal à la Coupe Caf, va disputer son quatrième match contre Orapa United, le dimanche 5 janvier, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (16 h). Toujours muet offensivement, Malick Daf et ses hommes sont attendus pour lancer leur campagne contre la lanterne rouge.

Troisième de la poule C après trois journées disputées avec seulement 2 pts, le Jaraaf de Dakar est aussi à deux longueurs de la 2e place et à égalité avec le 4e Orapa United. Le club de la Médina entame cette deuxième partie de la Coupe africaine des confédérations avec un impératif de résultat positif pour espérer rester en course pour une probable qualification au tour suivant. Malick Daf et ses hommes vont affronter le club botswanais d’Orapa, dans le cadre de la phase retour.

Lors du dernier match, les deux équipes ont fait match nul (0-0). Le Jaraaf a été dominé dans le jeu et a manqué de tranchant offensif. À domicile, ce dimanche, les Médinois devront montrer un tout autre visage face aux hommes de Gadimang Tiiso.

Baisse de régime

Deuxième de Ligue 1 avec 16 pts en 9 journées, à quatre points du leader goréen, le Jaraaf a vécu un mois de décembre compliqué. Les représentants du Sénégal à la Coupe Caf ont obtenu une seule victoire sur les six rencontres qu’ils ont disputées. Après un début de saison tonitruant avec 11 buts inscrits en cinq journées, les Jaraafmen ont marqué le pas. Ils n’ont inscrit que trois buts durant cette période, preuve de leur manque d’efficacité. Lors de la dernière rencontre de championnat (8e journée en retard) disputée au stade de Yoff contre l’AS Pikine, Ousmane Sow et ses coéquipiers ont encore fait preuve d’inefficacité offensive. Ils ont été dominés par les Pikinois. Une baisse de régime qui ne cesse de s’intensifier au fil des semaines.

En Coupe Caf, les Jaraafmen n’ont toujours pas trouvé le chemin des filets en trois matches disputés. Le secteur offensif peine à prendre le pli des défenses africaines. Malgré une solidité défensive et une bonne assise au milieu de terrain, le Jaraaf et ses attaquants peinent dans la finition. Ababacar Sarr et ses partenaires ont totalisé 36 tirs (deuxième plus grand nombre après l’USM Alger) et ont cadré moins de 10. Les hommes de Malick Daf terminent toujours les rencontres avec des regrets.

Gâchette en panne d’inspiration

Almamy M. Fall, meilleur buteur du championnat (5 buts en 9 journées), est muet depuis la 5e journée. Même s'il rejoint le groupe des Lions locaux pour le compte des éliminatoires du Chan, le meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière vit une période compliquée. Avec la sélection locale, il n’a pas inscrit de but sur les deux rencontres contre le Liberia (22 et 28 décembre). Son dernier but remonte au 21 novembre contre Oslo (doublé). Réputé pour sa justesse devant le but et sa capacité à faire briller ses compères de l’attaque par ses décrochages et son abattage physique, Almamy a eu du mal à exister face aux défenses de l’Asec et de l’Usma (3 duels remportés sur 15). Il a eu du mieux contre Orapa avec 4 sur 6 duels gagnés.

Contre cet adversaire ce 5 janvier, l’ancien buteur du Dakar université club (Duc) a l’occasion de relancer sa saison en trouvant le chemin des filets.

Il n’est pas le seul à vivre une disette devant les buts. Ababacar Sarr et Serigne Koité sont aussi aphones. Dynamiteur sur son côté gauche, l’ancien joueur de l’AS Pikine manque de précision dans le dernier geste. Dribbleur et provocateur, Ababacar Sarr est un des joueurs offensifs les plus dangereux avec 1,3 passe clé en moyenne par match. Son compère Serigne Koité pèche aussi dans le dernier geste. Avec 1,7 passe décisive et 3,7 ballons récupérés par match, l’ancien joueur de Teungueth FC brille plus dans son apport défensif.

La défense, seul espoir pour se relancer

Contrairement au manque de tranchant offensif, le Jaraaf peut compter sur une défense solide portée par son gardien de but et capitaine Cheikh Lo Ndoye. Avec seulement deux buts encaissés lors des trois rencontres de poule (contre l’Asec Mimosas), les Jaraafmen ont la deuxième meilleure défense du groupe derrière le leader Usma, avec deux clean-sheets. Cette solidité est aussi symbolisée par l’arrière-garde composée d’Adama Wade et d’Abdoulaye Diédhiou.

Absent lors de la défaite d’entrée contre les Mimos, Diédhiou a intégré le onze de départ lors de la deuxième rencontre contre les Algérois de l’USM. Il a apporté sa grinta et sa puissance dans le duel. L’ancien joueur du Casa Sports a remporté tous ses duels aériens sur les deux matches et récupéré 5,5 ballons par match. La charnière centrale est aussi assistée par les latéraux Fadilou Fall et Jean Rémi Bocandé. Ils ont été respectivement élus Hommes du match sur les deux rencontres. Leur apport sur le plan offensif est attendu pour ce troisième match afin de créer le surnombre dans la défense botswanaise.

MAMADOU KANE