La Coupe du monde qatarie arrive à grands pas. Nous sommes à moins de trois mois de la plus prestigieuse des compétitions sportives. Avant le jour J, la confection des listes des joueurs devant aller au Qatar demeure le difficile exercice par lequel les 32 sélectionneurs en lice doivent passer. Aliou Cissé devra donc forcément faire des choix compliqués, avant d'aller à la "conquête du monde".

"Je ne vais plus dormir". Cette assertion de l'entraîneur de l'équipe nationale pourrait bel et bien être valable pour certains joueurs de la Tanière, car un tournoi de la trempe d'une Coupe du monde, chaque footballeur en rêve. Si ce rêve deviendra réalité pour les cadors, les hommes de confiance du coach, pour d'aucuns, par contre, rien n'est encore acté. Mais ils disposent de réels atouts plaidant pour leur intégration dans la sélection en vue d'aller au Qatar.

Le triumvirat

Dans la Tanière, seuls Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy bénéficient de ce statut du mâle dominant. Ce trio sera inéluctablement de la campagne qatarie ; ce sont les trois hommes de confiance, les trois indispensables. Inutile de rappeler leur rôle primordial dans l’obtention de la première étoile continentale.

Dans la même veine, Abdou Diallo, Ismaïla Sarr, Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté et Pape Abdou Cissé peuvent être considérés comme des cadres de l’équipe nationale qui seront du voyage qatari, sauf coup dur.

Tout ce beau monde constitue l'ossature de la sélection. Nous avons là la colonne vertébrale de l'équipe.

Des Lions affamés au milieu…

Ayant bonifié ses quelques minutes en sélection, Pathé Ciss est bien parti pour être parmi les Lions qui se rendront au Qatar. Dans l'entrejeu, face à la Bolivie, le pensionnaire du Rayo Vallecano avait fait forte impression. Même si rien n'est encore sûr, l'on peut se demander, d'ores et déjà, comment Aliou Cissé pourrait se passer de ce milieu de terrain solide, technique et avec une bonne patte droite précieuse dans les transversales, notamment.

Toujours dans ce compartiment du jeu, Pape Matar Sarr, même s'il ne joue pas en club, a marqué de précieux points lors de la trêve internationale. Le joueur de Tottenham, avec sa finesse et son aisance dans les balles arrêtées, pourrait bel et bien être du voyage. Mais d'ici là, engranger des minutes avec le club londonien viendrait presque à garantir sa convocation. C’est le cas aussi pour Nampalys Mendy qui a réussi à faire son trou et sur lequel le sélectionneur compte et s’appuie régulièrement, depuis qu’il a intégré la Tanière.

… et en défense

Comme Pathé Ciss, Ismaïl Jakobs est de ces néo-Lions qui ont agréablement surpris les supporters, lors des rencontres amicales. En effet, le latéral gauche a montré de belles choses, notamment face à l'Iran, match durant lequel le Monégasque a été à l'origine du centre qui a amené le but sénégalais (un contre son camp). Jakobs a de réelles chances de participer à cette Coupe du monde 2022, car à ce poste de latéral gauche, son unique concurrent à l'heure actuelle, c'est Fodé Ballo-Touré ; Saliou Ciss étant toujours sans club pour être compétitif et ainsi espérer refaire partie des plans du sélectionneur. Le joueur de Monaco est donc en ballottage favorable ; ses performances et les circonstances jouent en sa faveur.

Des retours probables

A la pointe de l'attaque, Habib Diallo et Famara Diédhiou feront probablement leur retour. Ces attaquants respectifs de Strasbourg et d'Alanyaspor (D1 turque) sont des "neuf classiques", costauds, puissants et dotés d'un bon jeu de tête. En plus de leur expérience pour les compétitions internationales, ces deux avant-centres ont une vraie carte à jouer pour intégrer la liste de coach Cissé.

Hormis en attaque, en défense également, des retours pourraient être signés. Il s'agit notamment de celui de Youssouf Sabaly. Blessé lors des deux dernières sorties des Lions, le latéral droit du Betis Séville est un titulaire indiscutable, en temps normal. La venue du défenseur ne dépend que de sa forme physique et du timing.

Aliou Cissé n'aura donc pas la tâche facile, au moment de concocter sa liste. En dehors de ses indispensables, il devra faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, de tact pour choisir les autres Lions pour la chasse dans la savane qatarie. Une CDM, c'est le très haut niveau ; il faut un tout, un groupe homogène pour espérer aller au bout.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)