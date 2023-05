L'équipe nationale U20 du Sénégal n'a pas fait mieux qu'un match nul (1-1) contre Israël, lors de son deuxième match du Mondial de la catégorie. Les Lionceaux iront chercher la qualification face à la Colombie, samedi.

Le Sénégal a inscrit les deux buts de la rencontre face à Israël ce mercredi, mais a fait match nul. Les Lionceaux récoltent tout de même leur premier point dans ce tournoi de la Coupe du monde U20. Les protégés de Malick Daff ont encore leur destin en main, mais doivent s'imposer lors de l'ultime journée pour atteindre les huitièmes de finale.

C'est avec un seul changement par rapport au premier match que le Sénégal a engagé sa deuxième sortie dans cette compétition. Ibrahima Seck a été préféré à Djibril Diarra. En première période, les deux formations ont offert un spectacle assez insipide. Les occasions ont été rares, même si les Lionceaux ont globalement dominé la partie. Bref, nous avons assisté à un long round d'observation qui a duré 45 minutes.

Victoire obligatoire face à la Colombie

En seconde période, les intentions évoluent d'un côté comme de l'autre, car Israël, à l'instar du Sénégal, doit éviter un second revers après la première défaite face à la Colombie. Contre toute attente à ce moment de la rencontre, les Israéliens ouvrent la marque. Sur ce coup, les Lionceaux ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, car c'est le défenseur Babacar Ndiaye qui a marqué contre son camp. Nous jouions la 57e mn. Et là s'amorça une longue course derrière le score, compliquée par le fait que les coéquipiers de Mamadou Lamine Camara ont confondu vitesse et précipitation, et manqué de lucidité dans la zone de vérité.

La solution est venue du banc. Mamadou Gning, qui a rejoint la pelouse à la place d'Ibrahima Seck, à la 78e mn, livrait une merveille de centre, deux minutes plus tard, à Pape Demba Diop qui ne se fit pas prier pour crucifier de la tête le portier israélien Tomer Tzarfati.

Ayant refait leur retard, les champions d'Afrique en titre U20 ont poussé pour prendre l'avantage, mais c'était trop tard.

Tout se jouera désormais le samedi, face aux Cafereros de la Colombie.

Pour Malick Daff et ses acolytes, une seule option s’offre à eux : il faudra impérativement défaire la Colombie, lors de la dernière journée, pour espérer continuer l'aventure. En cas de victoire, les Lionceaux finiront parmi les meilleurs troisièmes, au pire des cas. Avec une place en huitièmes déjà acquise côté colombien, le Sénégal a une carte supplémentaire à jouer. Côté Fiebre Amarilla, l'équipe type pourrait être au repos pour préparer le tour suivant. Toujours est-il que les U20 sénégalais sont dos au mur et doivent d'abord compter uniquement sur leurs forces.

Malick Daff : "On concède un but bête"

Après cette désillusion de son équipe, Malick Daff a donné son analyse de la rencontre. Selon lui, ce sont deux points perdus et non un de gagné. "Il y a des regrets. Logiquement, on devait marquer un ou deux buts, parce qu’on s’est tellement procuré d’occasions. Malheureusement, on a péché à cause de la précipitation. On a également manqué de lucidité face aux buts. Avec les changements en seconde période, l’équipe a mieux joué. Malheureusement, on concède un but bête sur une contre-attaque. Mais on a continué à pousser".

Nonobstant cette déception, le technicien sénégalais préfère garder espoir et se tourne déjà vers l'ultime rencontre face à la Colombie, ce samedi. "L’entrée de Mamadou Gning a apporté de la percussion et c’est lui qui donne cette passe décisive. C’est un nul regrettable, parce qu’on pouvait gagner ce match. Il y avait largement de la place pour prendre les trois points. Mais ce sont de jeunes joueurs, il ne faut pas trop leur en vouloir. On va, dès à présent, se tourner vers le match contre la Colombie. Il faudra être serein, parce que ce sera un match capital".

Mamadou Diop