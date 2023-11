Six mois d’emprisonnement ferme ! C’est la peine infligée, hier, à Alioune Mbodj. Cet ancien émigré qui travaille au Port autonome de Dakar depuis cinq ans en tant que grutier, est traduit en justice par son beau-frère Mamadou Ndiaye. Celui-ci lui reproche le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 10 jours.

Le 28 août 2023, aux environs de 2 h, Mamadou Ndiaye a frôlé la mort. Il a reçu plusieurs coups de couteau de la part de son beau-frère Alioune Mbodj. À l’origine de ce qui aurait pu être un drame sans précédent pour la famille Ndiaye, la séparation de leur fille et d’Alioune Mbodj. Après une union qui a duré quelques années, ce dernier et son épouse se sont séparés. La dame, qui ne supportait plus d’être agressée par le père de ses enfants, est allée vivre chez son grand frère. Malgré cela, Alioune était autorisé à voir ses enfants chaque fois qu’il le souhaitait.

Toutefois, la tension était tendue chez le couple. Situation qui s’est au fil du temps dégénéré, impliquant toute une famille. Le jour des faits, Alioune Mbodj a été aperçu à Benn Tally, au quartier où résident les Ndiaye. Selon Mamadou Ndiaye, il détenait deux couteaux et voulait en découdre avec sa femme. À l’en croire, il lui a envoyé un message où il l’invitait à sortir pour qu’il en finisse avec elle. Sur ces entrefaites, Mamadou Ndiaye a invité son beau-frère à arrêter ses sottises et lui a demandé de venir le lendemain afin de discuter de la situation de leur ménage.

Mais tard dans la nuit, à 2 h, il est informé qu’Alioune rôdait toujours dans le quartier avec ses armes et menaçait d’en découdre avec sa sœur. C’est ainsi que lui et six autres personnes, dont son fils et sa sœur sont allés à sa rencontre. Lui ayant réitéré ce qu’il lui avait dit dans la matinée, à savoir de revenir le lendemain pour discuter calmement du problème qui l’oppose à sa sœur, Alioune Mbodj a acquiescé. Sans arrière-pensées, il a demandé au groupe de repartir. C’est à ce moment qu’Alioune les a aspergés de l’acide. Le temps de vérifier si le liquide n’a pas atteint ses accompagnants, Alioune Mbodj a sauté sur lui et lui a asséné des coups avec les couteaux qu’il détenait. Khadim, son fils qui était présent, a ramassé une pierre qu’il a jetée à Alioune qui a pris finalement la fuite, en laissant l’un des couteaux sur place. Il est resté fugitif pendant deux mois, jour pour jour.

Le 28 octobre, croyant qu’il est sauvé d’une action en justice, il a contacté son épouse et lui fait part de son souhait de voir ses enfants. Ceci étant l’occasion pour l’arrêter, la dame a accepté. Sur ces entrefaites, la personne qui était venue chercher les enfants a été sommée de leur dire où se cachait Alioune Mbodj. Même si elle n’a pas voulu les aider, des individus qui étaient au courant de l’affaire l’ont aperçu au marché avant de le dénoncer à la famille Ndiaye. Cueilli, il a été remis aux autorités policières avant d’atterrir à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, hier.

Il a contesté le chef de coups et blessures volontaires qui lui sont reprochés. En évoquant l’excuse de la provocation, il a accusé sa belle-famille de vouloir le séparer de sa femme. D’après lui, il ne s’est jamais caché et que celle-ci venait le retrouver à Keur Massar où il se trouvait durant les deux mois de sa prétendue fuite. À l’en croire, c’est son beau-frère qui détenait un couteau qui l’a attaqué en premier.

Malgré ses dénégations, le maître des poursuites a requis six mois d’emprisonnement ferme. Ce, après la plaidoirie de l’avocat de la défense qui a réclamé la somme de 10 millions de francs CFA en guise de dédommagement.

L’avocat de la défense a, lui, sollicité la relaxe du prévenu.

Condamné à six mois d’emprisonnement ferme, Alioune Mbodj est contraint d’allouer à Mamadou Ndiaye la somme d’un million de francs CFA en guise de dommages et intérêts.

MAGUETTE NDAO