Sur les dix projets développés au cours de la session 2021 du programme de formations Up Courts Métrages lancé par Cinekap, six ont été sélectionnés ; lesquels projets vont générer plus de 500 emplois. C’est l'initiateur de ce projet, Oumar Sall, qui l’a fait savoir hier, lors de la cérémonie de remise de diplômes à la dernière promotion. Dans le cadre des ''+ de Master Class'' itinérantes initiées en 2021, 121 professionnels ont été formés à différents modules : écriture de scénario, réalisation, production, diffusion de séries, acting, l’éditorial, le documentaire de création, l’esthétique et l’habillage sonore.

Quant à la session de 2019-2020, le nombre d’emplois générés par les six films sélectionnés est de : 56 techniciens, 484 figurants, 156 acteurs comédiens. Hier, au cours de la cérémonie de remise de diplômes, Cinekap a également procédé au lancement de la prochaine session du programme. Créé en 2014, le Programme Up Courts Métrages a permis la réalisation de 15 films dont les meilleurs scénarios ont été retenus à l’issue de la formation, puis produits par Cinekap. Quatre films sont actuellement en phase de production. '' Nous recevons chaque année 65 candidatures en moyenne ; 57 auteurs-réalisateurs et 16 producteurs, candidats officiels ont été formés à ce jour'', s'est félicité Oumar Sall. Soutenir l’émergence et le développement d’idées au service de la création cinématographique et de la découverte de talents panafricains. Tel est l’objectif que c’est assigné Cinekap. Cette structure basée à Dakar accompagne ainsi le perfectionnement de la profession afin d’agrandir la famille des techniciens, des comédiens, des scénaristes et des autres métiers du cinéma au Sénégal.

La formation est gratuite. ‘’Nous voulons éviter le modèle du centre de formation classique qui souffre d’une réputation de formation pour riches ou d’écoles inaccessibles ou encore d’écoles de façade sans formateurs qualifiés. Nous voulons également éviter une formation sur deux ou trois ans de cours’’, note la structure. Il s’agit d’offrir des formations sur six mois, dans des ateliers (workshops) et des masters class dirigés par des professionnels. Le but est d’inventer une formule dynamique où chaque stagiaire repartira avec un court métrage réalisé et produit selon les standards professionnels. Les candidats travaillent en équipes réduites. Ils sont formés selon la méthode ‘’Learning by Doing’’, par laquelle l’apprentissage rejoint la fabrication.