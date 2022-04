Au Royaume-Uni, 637 cas ont pour l'instant été détectés. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué qu'il pouvait être 10% plus contagieux que BA.2, le variant aujourd'hui majoritaire en France.

Un nouveau variant du Covid-19 a été détecté au Royaume-Uni. Baptisé XE, c'est un recombinant, à comprendre qu'il est issu du mélange de deux variants préexistants. Bien qu'il ait pour l'instant été détecté sur seulement 637 échantillons en Grande-Bretagne, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), indique qu'il pourrait être 10% plus contagieux que BA.2, un sous-variant d'Omicron aujourd'hui majoritaire en France. BFMTV.com fait le point sur ce que l'on sait, et ce que l'on ignore encore, de cette nouvelle mutation.

Détecté pour la première fois le 19 janvier

Ce sont les autorités britanniques qui ont donné l'alerte les premières. Sur son site, le gouvernement de Boris Johnson indique que XE a pour la première fois été détecté le 19 janvier 2022.

Depuis, 637 cas au total ont été comptabilisés dans le pays, d'après les autorités sanitaires britanniques. Ce chiffre est sans doute plus important aujourd'hui, la dernière mise à jour ayant été réalisée le 25 mars.

XE constitue moins d'1% des échantillons séquencés au Royaume-Uni, cette technique qui permet d'identifier les caractéristiques des virus, et donc de repérer rapidement de nouvelles mutations.

Le 2 avril, le Bangkok Post relatait qu'un premier cas positif au variant XE avait été détecté en Thaïlande.

Un recombinant

XE n'est pas un variant à part. Il est issu de la combinaison de deux souches du variant Omicron, BA.1, la version originelle du variant, et BA.2, son sous-variant qui est aujourd'hui majoritaire en France.

"Les variants recombinants ne sont pas rares, particulièrement quand il y a plusieurs variants en circulation. Plusieurs ont été identifiés depuis le début de la pandémie. Comme d'autres types de variants, la plupart d'entre eux vont disparaître plutôt rapidement", indique sur le site du gouvernement britannique Susan Hopkins, la conseillère médicale en cheffe de l'agence britannique de sûreté sanitaire.

Les recombinants apparaissent quand un même individu est contaminé par deux variants au minimum en même temps. Ainsi, il se produit à l'intérieur du corps du patient un mélange de l'appareil génétique des deux variants.

Le recombinant XD, surnommé "Deltacron", est également un recombinant. Il est issu de la combinaison des variants Omicron et Delta. D'après un bulletin de l'OMS, "il n'existe pas de nouvelles preuves étayant la piste d'un taux de transmissibilité plus élevé ou d'une plus grande sévérité des cas" le concernant. Le recombinant XF a également été mis à jour.

Doutes sur sa contagiosité

"Le recombinant XE a montré un taux de contagiosité variable, et nous ne pouvons confirmer actuellement s'il a un taux de contagiosité plus élevé. Pour l'instant, il n'y a pas assez de preuve pour dresser des conclusions sur sa transmissibilité, sa sévérité ou sur sa résistance aux vaccins", met en garde Susan Hopkins.

Dans un document gouvernemental britannique consulté par BFMTV.com, il est néanmoins estimé que XE pourrait avoir une contagiosité supérieure de 9,8% par rapport à BA.2, le variant aujourd'hui majoritaire au Royaume-Uni et en France.

"Les premiers taux de contaminations n'étaient pas foncièrement différents que ceux de BA.2. Mais en utilisant les dernières données en date du 16 mars 2022, XE a un taux de contamination supérieur à 9,8% par rapport à celui de BA.2", révèle le document.

De son côté, l'OMS indique que les "premières estimations montrent que le variant (XE, ndlr) à un taux de contamination supérieur de 10% comparé à BA.2". Tout en indiquant que "ces allégations nécessitent davantage de recherches".

bfmtv.com