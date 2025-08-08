Rien ne va plus entre Marc-André ter Stegen et le FC Barcelone. Le club a ouvert ce mardi une procédure disciplinaire à l’encontre de son portier, après que ce dernier a refusé de parapher un rapport médical. L'aventure de onze ans semble toucher à sa fin. Mais comment a-t-on pu en arriver là ?

Quel était le statut de ter Stegen au Barça ?

En 2014, le prometteur Marc-André ter Stegen, 22 ans, quittait Mönchengladbach pour la Catalogne. Signé par le FC Barcelone pour remplacer l’iconique Víctor Valdés, l’Allemand inscrira au fil des saisons son nom parmi les plus grands gardiens du club catalan. Six titres de champions d’Espagne et une Ligue des champions plus tard, le divorce entre ter Stegen et le Barça paraît désormais inéluctable. Cette semaine, le club a ouvert une procédure disciplinaire à l’encontre de Marc-André ter Stegen. Le portier est en bras de fer avec sa direction et pourrait faire l’objet de lourdes sanctions si les experts juridiques du club en jugent ainsi. Égo mal placé du joueur ou manque de respect de la part du club ? Toujours est-il que l’incendie a pris et ne semble pas s’éteindre de si tôt. La saison 2024-2025 n’avait pourtant pas trop mal commencé pour lui, héritant du brassard de capitaine laissé vacant par Sergi Roberto. Un cadeau visiblement empoisonné. Lors de son huitième capitanat, le 22 septembre contre Villarreal, MAtS doit quitter ses partenaires sur civière après une sortie aérienne mal négociée.

Le gardien est victime d’une rupture du tendon rotulien qui l’éloignera des terrains huit mois. Il ne retrouvera sa place dans les cages Blaugrana qu’en mai 2025, le temps de deux petits matchs de Liga. Ses 421e et 422e sous la liquette blaugrana. On ne retiendra de sa saison que sa disasterclass lors de la première journée de Ligue des champions face à l’AS Monaco (2-1). L’exercice 2025-2026 était l’occasion de repartir sur de bons rails, mais c’était compter sans un vilain coup du destin, assené juste en bas du dos. Marc-André ter Stegen annonce le 24 juillet dans un message sur X devoir subir une opération au niveau des lombaires, là même où il avait déjà été opéré en 2023. Une rechute malheureuse, alors que l’Allemand était prêt à se battre pour récupérer sa place de numéro un dans la hiérarchie des gardiens.

Qui garde les cages des Culés pendant ce temps-là ?

Si l’âge (33 ans, seulement), les dernières performances de ter Stegen avaient poussé le FC Barcelone à se poser la question de sa relève, ses blessures forcent le club à lui trouver un remplaçant au plus vite. Iñaki Peña n’a pas la carrure pour être plus qu’une doublure alors une solution provisoire est trouvée début octobre, quand l’imprononçable Wojciech Szczęsny est sorti de sa retraite, pour une pige en tant que joker médical. Sauf que le foot, c’est comme la clope : difficile d’arrêter. Le Polonais se (re)prend au jeu est prolonge son bail jusqu’en 2027, malgré des performances en dent de scie. La direction sportive catalane n’est pas dupe, elle cherche tout de même à assurer ses arrières et sur le long terme. Mi-juin, le club débourse 25 millions d’euros pour s’offrir les services de Joan García, en provenance du RDC Espanyol, jusqu’en 2031.

Le Catalan de 24 ans deviendrait donc numéro un dans les cages barcelonaises la saison prochaine, devant Szczęsny, mais surtout Marc-André ter Stegen, troisième dans la hiérarchie. Et ça, ça ne passe pas chez ce dernier, lui qui a déjà goûté à la concurrence avec Claudio Bravo entre 2014 et 2016. Une situation qu’il jugeait insoutenable. « Il devait y avoir un changement […]. Il était clair que si ma situation ne changeait pas, j’aurais dû trouver une solution », expliquait-il à Mundo Deportivo en 2017. Si le portier n’a pas l’air de vouloir partager ses cages, sa récente blessure réduit fortement ses chances de trouver un nouveau club lors du mercato. Ter Stegen est condamné à faire le dos rond en attendant son retour sur les terrains. Ou en tout cas, c’est ce qu’on pensait.

Quelle est l’étincelle de ce conflit ?

Sa relation avec le club s’est envenimée avec le message publié fin juillet par le joueur, dans lequel il annonce son opération du dos. « Les médecins estiment qu’il faudra environ trois mois [avant son retour], par précaution », écrit-il sur X. La pilule ne passe pas pour le FC Barcelone, qui tique sur la supposée durée d’indisponibilité de son gardien. Dans son communiqué, le club se veut plus évasif que son capitaine et « explique que la durée de son absence dépendra de son évolution ». Les deux parties sont visiblement en désaccord sur la question, mais est-ce que ça change vraiment quelque chose ? La réponse est oui, surtout si vous êtes le FC Barcelone et que vous galérez avec le fair-play financier.

Pour comprendre le pourquoi du comment, il faut plonger dans les méandres du règlement de la Liga sur l’élaboration du budget des clubs, et plus précisément son article 107. Ce dernier stipule que les blessures ou maladies graves des joueurs peuvent permettre aux clubs de dépasser la « capacité d’inscription » et le « plafond des coûts enregistrables ». Une manière de remplacer plus facilement leurs joueurs blessés. Le FC Barcelone est familier avec la procédure : en mai, le club avait inscrit Dani Olmo en partie grâce à la blessure d’Andreas Christensen. Il avait également utilisé la blessure de ter Stegen pour inscrire Szczęsny en octobre. L’idée serait cette fois-ci d’utiliser la dernière blessure de l’Allemand afin d’inscrire Joan García dans l’effectif barcelonais, et ce, même si sa signature date d’avant sa convalescence. Poste pour poste, en somme. C’est là que la question de la durée d’indisponibilité rentre en jeu : si le rapport médical prévoit une durée supérieure ou égale à quatre mois, le club pourrait utiliser jusqu’à 50% du salaire de ter Stegen pour inscrire une nouvelle recrue (un pourcentage spécifique à la période du mercato estival). Si elle est supérieure ou égale à cinq mois, c’est jusqu’à 80% de son salaire qui pourrait être réutilisé. On peut comprendre pourquoi le club catalan, habitué aux collisions avec la Liga au moment d’enregistrer ses nouvelles recrues, n’a pas forcément hâte du retour de l’Allemand.

Cette histoire peut-elle finir autrement que mal ?

Difficile d’imaginer une issue heureuse, malheureusement. Un capitaine qui perd son statut, un club en difficulté avec le fair-play financier et une durée d’indisponibilité discutée : tous les éléments sont réunis pour un cocktail explosif de qualité. Pour que la commission médicale de la Liga puisse elle-même juger de la durée d’indisponibilité du joueur, et donc permettre au club de bénéficier d’une augmentation de ses plafonds, elle doit d’abord examiner son rapport médical. Rapport que Marc-André ter Stegen, en bon dernier rempart, a tout simplement refusé de signer. Impossible, donc, de le transmettre à la Liga, rapporte Mundo Deportivo. Ça ressemble furieusement à une impasse.

Si ses coéquipiers ont exprimé leur solidarité avec celui qui est toujours considéré comme leur capitaine (dixit Frenkie de Jong et Ferran Torres), les dirigeants barcelonais sont furieux : plus question de s’asseoir autour d’une table pour trouver une solution à l’amiable, explique AS. Pour permettre l’inscription de Joan García avec l’effectif, le club compte bien faire céder le portier allemand et a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre. Marc-André ter Stegen s’expose à des lourdes sanctions, allant jusqu’à la résiliation de son contrat. Les prochains jours seront décisifs quant à la teneur des sanctions. Si l’on ne peut que spéculer sur les raisons qui motivent Marc-André ter Stegen, on imagine l’Allemand prêt à tout pour retrouver du temps de jeu à l’approche de la Coupe du monde 2026. Manuel Neuer a récemment pris sa retraite internationale, ça serait donc la première et probable dernière occasion pour ter Stegen de disputer la Coupe du monde en tant que titulaire avec la Mannschaft. Certains diraient qu’il n’a plus rien à perdre…

