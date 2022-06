CFAO Technology & Energy et Formind Africa & Middle East Africa (AMEA) ont signé, hier, un accord de partenariat au siège de CFAO. La signature a eu lieu entre les directeurs des deux entités. Selon CFAO, cette entente ‘’couvrira plusieurs activités en cybersécurité dont le conseil, l’intégration, la formation et le partage de ressources et de connaissances, de solutions technologiques, etc.’’.

Dans un monde de plus en plus marqué par l’informatique et les objets connectés, les deux entreprises sont conscientes des risques et des menaces dans un contexte où les ressources en cybersécurité qualifiée sont de plus en plus rares. CFAO et AMEA disent renforcer la coopération et le partage de connaissances dans le domaine de la cybersécurité, pour mieux évoluer dans leur écosystème.

‘’Ce partenariat nous permettra d’étendre notre portefeuille et d’offrir de nouveaux services d’expertise en cybersécurité à nos clients, mais aussi de répondre à de nouvelles tendances comme l’externalisation des ressources dans la gestion de la sécurité du SI’’, a déclaré le directeur général de CFAO Technology & Energy,Alexis Madrange.

Quant au patron de Formind AMEA, Youssef Agoumi, il espère que ce partenariat permettra d’accélérer la croissance de sa structure sur le continent africain. ‘’Allier nos forces avec CFAO Technology & Energy nous a paru être un choix stratégique évident’’.

Hervé Morizot, Directeur général du groupe Formind, dira : ‘’Ce partenariat est stratégique, car, au-delà d’associer les marques Formind et CFAO, il vise à accompagner le tissu économique africain à se protéger de ce fléau grandissant que représentent les cyberattaques.’’