L’arbitrage de la Coupe du monde 2026 est critiqué de toutes parts. Les officiels de match ne sont pas épargnés après chaque rencontre. Directeur de la sous-division de l’arbitrage de la FIFA, Pierluigi Collina a pris la défense des arbitres et se dit satisfait de leurs prestations depuis le début de la compétition.

Depuis le début de la Coupe du monde 2026, l’arbitrage fait débat. Entre nouvelles règles et consignes de la FIFA sur certaines actions où l’arbitre privilégierait la continuité du jeu au lieu de siffler faute, l’incompréhension est totale. À l’image de l’arbitre du match des huitièmes de finale entre la France et le Paraguay (1-0), où l'Ouzbek Ilgiz Tantashev a presque laissé faire.

Malgré les coups, les provocations, entre autres actes d’antijeu, les Paraguayens s’en sont sortis avec zéro carton. « Au bout d’un combat à ne pas montrer aux enfants, face aux provocations paraguayennes et à l’incompétence absolue de l’arbitre, M. Tantashev », a écrit l’Équipe. Pour sa part, The Telegraph relève : « Étonnamment, le Paraguay a réalisé cet exploit sans écoper d'un seul carton jaune durant toute la rencontre. »

Tantôt, c’est l’intégrité de l’arbitrage qui est mise en doute. C’est le cas lors de la rencontre opposant l’Argentine à l’Égypte (3-2 a.p). Renversés par l’Albiceleste après avoir mené par 2-0, les Pharaons ont quitté la compétition avec un sentiment d’injustice. Beaucoup d’entre eux ont vivement critiqué les décisions de l’arbitre français François Letexier.

À la fin de la rencontre, l'attaquant égyptien Mostafa Ziko a crié au scandale par rapport à l'arbitrage. « Nous avons été brillants face aux champions du monde en titre. Mais l’arbitre, François Letexier, a clairement fait preuve de partialité dès le début du match. Il n’a cessé d’essayer de nous freiner et voulait nous faire taire sur le terrain. Félicitations à l’Argentine pour sa victoire en Coupe du monde, le tournoi est truqué, ils n’ont besoin de rien d’autre. L’arbitre a été injuste, injuste, injuste, injuste », a répété le joueur du Pyramids FC.

Son coach, lui, dénonce un favoritisme. « On n'a pas vu de respect ou de fair-play. Le penalty a été accordé à la suite d'une action qui aurait pu nous donner un penalty aussi et cela n'a pas été vérifié par la VAR. Plusieurs autres actions, avec des tirages de maillot, n'ont pas été vérifiées par la VAR », a fustigé Hossam Hassan. « Le monde est injuste, la vie est injuste. Mais pourquoi y a-t-il des injustices en sport ? », s’est interrogé le triple champion d’Afrique.

Les Égyptiens ne comptent pas s’en tenir aux critiques. Selon le média argentin TyC Sports, la Fédération égyptienne de football a déposé une plainte officielle devant la FIFA contre l'arbitrage de François Letexier et exige l'ouverture d'une enquête pour mettre la lumière sur les décisions controversées de l’arbitre, notamment le but refusé à Mostafa Ziko (58e) pour une faute de Marwan Attia à l'origine de la contre-attaque et une faute non vérifiée par la VAR sur Mohamed Salah au départ de l’action du troisième but d'Enzo Fernández. Ils demandent aussi la suspension du Français pour la suite de la compétition.

Collina : « Les arbitres prennent des décisions en toute honnêteté »

Face à toutes ces critiques, le directeur de la sous-division de l’arbitrage de la FIFA est sorti du silence. Pierluigi Collina a salué la prestation des arbitres depuis le début de la compétition. « Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits. Cependant, avec un nombre aussi élevé de matchs disputés sur une période relativement courte, il est normal que certaines choses ne se déroulent pas comme prévu. Lorsque cela arrive, ils sont prêts à redoubler d’efforts pour s’assurer d’être parfaitement préparés pour le prochain match », a indiqué l’ancien arbitre international italien.

Selon lui, l’intégrité des arbitres de la Coupe du monde 2026 ne peut être « remise en cause ». « Personne ne peut prétendre que le service de l’arbitrage de la FIFA puisse être influencé par qui que ce soit, pas même par le président de la FIFA. Il a toujours manifesté son soutien total à l’équipe « FIFA Team One » tout en nous faisant confiance pour travailler en toute indépendance. Les arbitres prennent des décisions en toute honnêteté et, tout comme les joueurs et les entraîneurs, ils s’efforcent toujours de donner le meilleur d’eux-mêmes », a soutenu Collina, qui a admis, par ailleurs, l’existence d’« une part de subjectivité dans certaines décisions ».

LOUIS GEORGES DIATTA