C’était probablement l’une des affiches les plus attendues de ces quarts de finale. Dans sa course au sacre suprême, l’équipe de France devait balayer sur sa route le Maroc, nation qui s’installe doucement parmi les meilleures équipes du monde. Pour cette rencontre, Didier Deschamps pouvait compter sur son onze type comme depuis le début de la compétition. Seul choix dans ce onze, le technicien des Bleus préférait Désiré Doué à Bradley Barcola sur l’aile gauche. En face, le Maroc se présentait avec une équipe privée de deux éléments importants. Toujours blessé, Chadi Riad n’était pas là tout comme le meilleur buteur Ismael Saibari. Mohamed Ouahbi tentait donc de mettre Mazraoui dans l’axe et de repositionner El Khannouss en numéro 9 pour ce match.

Très vite dans cette rencontre, les Français se mettaient en évidence. Sur un corner d’Ousmane Dembélé, Upamecano claquait une tête que Yassine Bounou repoussait miraculeusement (5e). Dans le dur, le Maroc ne parvenait pas à sortir un ballon et subissait la pression française. Les Bleus, grâce à un Manu Koné assez impressionnant, imposaient un rythme effréné et les Marocains semblaient clairement souffrir.

Après une domination marquée par quelques occasions, la France obtenait un penalty qui devait débloquer la situation. Sur une perte de balle d’Achraf Hakimi, Olise lançait parfaitement Mbappé qui prenait le meilleur sur Mazraoui qui faisait faute. Après un check VAR assez long, Mbappé se présentait face à Bounou. Et forcément dans cet exercice, si le Français excelle, le portier marocain excelle tout autant et il arrêtait donc le tir du Français (25e). Pas de quoi démotiver les Français qui passaient le reste du premier acte à accélérer sans trouver une vraie faille. Lucas Digne s’essayait même à un tir de loin qui venait fracasser la barre de Bounou (45e).

La France pas vraiment inquiétée

Au retour des vestiaires, la France continuait sur les mêmes bases. Si elle laissait un peu plus d’espaces sur quelques transitions aux Marocains, elle continuait de monopoliser le ballon. Et forcément, à force de pousser, les Bleus finissaient logiquement par ouvrir le score.

Comme un symbole, c’est Kylian Mbappé qui trouvait la faille. L’attaquant du Real Madrid, pour sa spéciale, envoyait une merveille de frappe enroulée qui ne laissait aucune chance à Yassine Bounou (1-0, 60e). Un but qui venait soulager les Bleus et récompenser la logique domination. Et avec ce scénario, le Maroc était obligé de laisser plus d’espaces dans les transitions. Qui dit plus d’espaces, dit forcément des attaquants français redoutables. Ousmane Dembélé faisait le break quelques minutes plus tard.

Le Ballon d’Or français partait seul dans l’axe du terrain et plaçait une frappe précise hors de portée de Yassine Bounou (2-0, 66e). Le break était fait et les Bleus pouvaient pousser un gros ouf de soulagement. Avec une avance de deux buts, les Français pouvaient mieux gérer et Didier Deschamps faisait donc tourner un peu son effectif. Petite frayeur en revanche puisque Kylian Mbappé semblait sortir sur blessure, remplacé par Mateta.

Mais malgré quelques légères tentatives marocaines et des opportunités pour Barcola ou Olise en contre, le score ne bougera plus. L’équipe de France poursuit son sans-faute dans la compétition et se qualifie donc pour les demi-finales. Les Bleus affronteront le vainqueur d’Espagne-Belgique. Pour le Maroc, la marche semblait trop haute, comme en 2022 pour espérer aller plus loin. L’objectif de la 3e étoile se rapproche plus que jamais.

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