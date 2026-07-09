Après un premier tour historique avec 9 qualifiés en seizièmes de finale, le continent a subi une terrible hécatombe. Seul le Maroc, habitué des sommets, survit et porte les derniers espoirs de l'Afrique en quarts de finale. Entre regrets tactiques et déficit de maturité, diagnostic d'un éternel plafond de verre.

Le mirage aura été magnifique, mais le réveil particulièrement brutal. Pour cette première Coupe du Monde au format XXL à 48 équipes, l’Afrique avait frôlé le sans-faute au premier tour en plaçant 9 de ses 10 représentants en seizièmes de finale. Une démonstration de force qui laissait présager un tournoi historique.

Pourtant, dès les premiers matchs à élimination directe, le couperet est tombé : sept nations africaines ont pris la porte d'un coup, ramenant tout un continent à une dure réalité. Le Sénégal a buté sur la Belgique, le Ghana a rendu les armes face à la Colombie, tandis que le Cap-Vert, héroïque, a fini par s'incliner contre l'Argentine de Lionel Messi. Même l'Égypte, passée tout près de l'exploit face à l'Albiceleste, a dû capituler. En l'espace de quelques jours, l'euphorie a laissé place au doute.

Le Maroc, l'arbre qui cache la forêt

Dans ce paysage de désolation footballistique, une nation fait de la résistance : le Maroc. Les Lions de l'Atlas sauvent l’honneur du continent en se hissant, une nouvelle fois, dans le gotha des huit meilleures équipes de la planète. Enchaîner deux quarts de finale de Coupe du Monde consécutifs est un exploit tout simplement inédit pour le football africain.

Pourtant, pour le Royaume chérifien, finaliste malheureux de la dernière CAN à domicile, ce top 8 mondial a presque un goût d’inachevé. Après avoir atteint le dernier carré au Qatar en 2022, les coéquipiers de Saibari et Hakimi portent désormais sur leurs épaules l'immense pression d'aller encore plus haut, conscients qu'ils sont les derniers diplomates du football africain dans ce tournoi.

Cependant, ils devront encore franchir trois remparts : la France d'abord, une revanche de l'édition précédente, puis la Belgique ou l'Espagne en demi-finales avant d'atteindre, peut-être, la finale…

Le syndrome des dernières minutes

Comment expliquer un tel naufrage collectif après des débuts si prometteurs ? Le constat est cruel : l’avalanche d’éliminations s'est jouée dans les ultimes instants des rencontres. Le Sénégal, la République Démocratique du Congo ou encore la Côte d’Ivoire ont tous prouvé qu'ils savaient entamer leurs matchs de la plus belle des manières. C'est dans la gestion de l'épilogue que le bât blesse.

À retenir : un match de Coupe du Monde dure 90 minutes et s'étire parfois sur près de deux heures de haute intensité physique, tactique et mentale. Sous la pression étouffante des fins de match, le pavillon africain a trop souvent cédé, trahi par un manque de lucidité au moment où le ballon devient de plomb.

Maturité et « grinta » : le dernier cap à franchir

Le constat est d'autant plus frustrant que le réservoir de talents est là. Sur le plan purement technique et athlétique, les onze africains n'ont plus rien à envier aux cadors européens ou sud-américains. Le problème est ailleurs. Il est mental.

Pour espérer soulever un jour le Graal, le football africain doit franchir un ultime cap psychologique. Les sélections du continent doivent grandir, injecter de la maturité dans leur gestion des temps faibles et acquérir cette grinta indispensable aux champions.

Dans ce domaine, la victoire de l'Angleterre face au Mexique (pourtant portée par son public) reste le modèle de sang-froid et de cynisme tactique à suivre. Le talent ne suffit plus ; place au mental de tueur.

MAMADOU DIOP