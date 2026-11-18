Lors d’une conférence publique tenue ce lundi, les députés de Pastef ont défendu leur position sur les textes budgétaires. Amadou Ba et Ayib Daffé ont notamment dénoncé les conditions de dépôt de la loi de finances rectificative, le manque de transparence et le poids du service de la dette.

Le débat budgétaire se poursuit hors de l’hémicycle. Face à des militants, des sympathisants et des journalistes, les cadres et élus du Pastef ont répondu aux critiques visant leur démarche parlementaire. Le vice-président de l’Assemblée nationale, Amadou Ba, et le président du groupe parlementaire, Ayib Daffé, ont exposé les arguments politiques, financiers et procéduraux qui fondent leur opposition aux textes soumis par le gouvernement.

Amadou Ba a d’abord réagi aux spéculations sur un éventuel blocage institutionnel. Vêtu de blanc, l’air grave mais déterminé, il a évoqué les options qui s’offrent au chef de l’État : « Mais le président peut toujours dissoudre l’Assemblée nationale. Il pourrait même faire mieux en démissionnant et en organisant une présidentielle anticipée. Ainsi, il ferait gagner des années précieuses au pays. Mais qu’il n’écoute pas les oiseaux de mauvais augure qui lui conseillent d’user de l’article 52 afin de suspendre l’hémicycle. Il n’a nul besoin d’atteindre ce genre d’extrémismes. Ce serait même illégal. Malheureusement, ce sont ceux-là mêmes qui conseillaient le président Macky Sall qui parlent actuellement à l’oreille du chef de l’État. » L’élu de la majorité a également contesté l’idée d’une paralysie de l’administration : « Je tenais à préciser que, contrairement à ce que beaucoup disent, l’Assemblée n’a rien bloqué. Le Premier ministre peut engager sa responsabilité. S’il ne subit pas de motion de censure, on pourrait reconduire le même budget. Ce qui n’arrangerait pas pas mal de ministères, d’ailleurs, dans la mesure où beaucoup de départements ministériels, à part un seul, ont vu leur budget à la baisse dans la LFI 2027. »

Ayib Daffé dénonce les conditions de dépôt de la LFR

Sur le volet procédural, Ayib Daffé a rappelé le travail effectué en commission des finances : « Je tiens à rappeler d’abord le travail titanesque abattu par les députés, en particulier ceux du groupe parlementaire, qui ont siégé tout le week-end, le samedi et le dimanche, de 9 h à presque minuit, pour examiner le budget à raison de quatre ministères par jour. C’est un véritable marathon budgétaire. »

Le président du groupe parlementaire a ensuite mis en cause le calendrier de transmission de la LFR 2026 : « Mais pourquoi en est-on arrivé au rejet ? Parce que le gouvernement a soumis un projet de loi de finances qui viole les règles fondamentales de la gestion publique. La Constitution et la loi organique relative aux lois de finances encadrent strictement le dépôt des textes, la transparence et la sincérité budgétaire. Le gouvernement a adopté la LFR 2026 en Conseil des ministres le 17 juin 2026, mais il a fallu attendre le 18 septembre pour que le texte soit officiellement déposé sur la table de l’Assemblée nationale. » Entre-temps, selon lui, le gouvernement a multiplié les décrets d’avance sans informer immédiatement le Parlement, en violation des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF).

Ayib Daffé réclame également l’accès aux pièces nécessaires au contrôle parlementaire : « De plus, il y a un déficit total de transparence. On nous refuse l’accès aux documents fondamentaux : le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF), les rapports d’audit ou les paramètres exacts convenus avec le Fonds monétaire international (FMI). Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale et devant le président de la République, et non devant le FMI. Par respect pour le peuple sénégalais et fidèles à nos engagements, nous refusons de valider un budget insincère et des budgets cachés. »

Le poids du service de la dette en question

Amadou Ba s’est, pour sa part, attardé sur les prévisions financières pour 2027 : « Sur le plan de l’équilibre budgétaire et de la dette, si l’on regarde le tableau ligne par ligne, nous avons un déficit abyssal. Le service de la dette pour l’année prochaine combine 4 552 milliards de remboursement en principal et 1 303 milliards d’intérêts, soit un total de 5 855 milliards de francs CFA. Si l’on ramène cela sur 365 jours, cela représente environ 16 milliards de francs CFA payés chaque jour. L’État doit lever 2 829 milliards sur les marchés, mais une grande partie sert uniquement au refinancement de la dette passée, ce qui réduit le financement net à seulement 994 milliards. »

Le député a aussi contesté la présentation des indicateurs macroéconomiques : « Il y a également une incohérence manifeste dans les indicateurs macroéconomiques présentés par l’administration. Quand il s’agit de calculer les ratios budgétaires comme la dette sur le PIB ou le déficit sur le PIB, le gouvernement utilise le PIB nominal. Mais pour mesurer la croissance, il bascule sur le PIB réel. Dans le document de programmation, le PIB nominal de 2027 est fixé à 28 700 milliards. Si l’on appliquait la norme de convergence de l’Uemoa ou les taux réels de pression fiscale, les chiffres ne concordent pas. »

Concernant les relations avec le FMI, il a demandé des précisions sur les fondements du programme envisagé : « Enfin, sur la question de la viabilité de la dette et du programme avec le FMI, on nous parle d’une dette prétendument insoutenable justifiant un programme de 2,2 milliards de dollars. Mais jusqu’au moment où nous parlons, ni les députés ni le peuple sénégalais n’ont pu voir le tableau d’analyse de la viabilité de la dette produit par le FMI. Sur quelle méthodologie se basent-ils ? Le Sénégal n’a pas besoin de restructurer sa dette par un défaut de paiement, car nous sommes déjà dans une démarche de gestion active de la dette. »

Lors de cette conférence publique, Amadou Ba a également réagi au drame de l’émigration irrégulière : « En de pareilles circonstances, avec ce drame migratoire qui nous affecte tous, on aurait dû au moins décréter un deuil national, mettre les drapeaux en berne. Que l’on sente au moins qu’une tragédie vient de nous atteindre. On aurait même pu observer des minutes de silence un peu partout lors des JOJ. Mais rien ! Le président s’est rendu au Cambodge pour répondre à une invitation de l’Organisation internationale de la Francophonie. »

Mamadou Diop