Déclaration chefs traditionnels Sénégal

En marge de la 12e édition du Festival national des arts et de la culture (Fesnac) les chefs traditionnels du Sénégal se sont réunis à Diakhao sur invitation du Bour Sine. ‘’Nous avons partagé des réflexions profondes et significatives sur les moyens de renforcer l'unité nationale, la cohésion sociale et la paix dans notre cher pays’’.

En outre, ‘’rappelant la recommandation de l'Unesco du 15 novembre 1989, qui reconnaît que ‘la culture traditionnelle et populaire, en tant qu'expression culturelle, doit être sauvegardée par et pour le groupe (familial, professionnel, national, régional, religieux, ethnique, etc.) dont elle exprime l'identité’ ; considérant la richesse de notre diversité culturelle, ethnique et religieuse, nous reconnaissons que l'harmonie et la stabilité sont les fondements essentiels du progrès et du développement durable. Ainsi, en tant que gardiens de nos traditions, nous assumons la responsabilité de revaloriser les mécanismes traditionnels de régulation sociale et de prévention des conflits et de promouvoir l'amitié, la compréhension mutuelle et le respect entre les différentes communautés qui composent notre nation’’, soulignent-ils dans une déclaration partagée hier.

‘’Dans cet esprit, nous déclarons solennellement notre engagement à travailler collectivement pour instaurer des mécanismes institutionnels robustes à même de favoriser le dialogue, l'unité nationale et la paix sociale. Nous appelons à une collaboration renforcée entre les autorités traditionnelles et les pouvoirs publics pour une contribution plus active des pouvoirs traditionnels à la gouvernance du pays’’. Dans la même veine, ces chefs traditionnels du Sénégal encouragent ‘’la mise en œuvre de programmes éducatifs visant à sensibiliser les générations présentes et futures sur la diversité de notre héritage culturel et la nécessité de le préserver. En ce jour historique de retrouvailles et de fraternité, nous renouvelons notre engagement pour la construction d'un Sénégal uni, pacifique et prospère. Que cette déclaration serve de catalyseur à des actions concrètes et durables, pour le bien-être de tous les Sénégalais, maintenant et pour les générations futures’’.