La IVe Conférence des directeurs généraux et hauts commandants des forces de sécurité intérieure et des hauts fonctionnaires de justice sur la lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes se tient à Rome, du 19 au 21 novembre, à l’Académie nationale de la police. Co-organisé par le Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le département de la Sécurité publique du ministère de l’Intérieur de l’Italie, cet événement va se tenir pour la première fois en Italie, après les premières éditions tenues en Afrique.

Dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’, le sous-secrétaire à la justice, Andrea Delmastro Delle Vedove, est revenu sur l’importance de la coopération dans la gestion des flux migratoires illicites. L’Italie, à en croire le communiqué, a offert aux partenaires africains ‘’sa plus grande disponibilité à partager sa vaste expérience dans la lutte contre les organisations criminelles transnationales qui gèrent le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, notamment en s’attaquant à leurs actifs illicites où qu’ils soient dissimulés dans le monde’’.

...Lors de cette rencontre, le représentant régional de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, le Dr Amado Philip de Andrés, est revenu sur les réalisations des parties prenantes à la Déclaration de Niamey. ‘’Parmi les réalisations clés, la plupart des pays ont adopté ou sont en train d’adopter des plans d’action nationaux contre la traite des personnes’’, rapporte le document. Monsieur Andrés d’ajouter : ‘’La Déclaration de Niamey couvre des questions majeures, allant des cadres législatifs et politiques aux réponses opérationnelles et à la protection.

Elle sert ainsi de forum transrégional unique pour échanger sur les questions actuelles et émergentes liées à la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants en Afrique et en Europe ainsi que sur les initiatives en cours de tous les partenaires impliqués’’. L’Union européenne était représentée à cette rencontre par Michael Shotter, directeur pour les migrations et l’asile. Depuis sa signature en 2018, souligne le communiqué, la Déclaration de Niamey constitue un instrument clé de la coopération internationale.