Déclaration Iran

Le 106e anniversaire de la publication de la tristement célèbre déclaration du ministre britannique des Affaires étrangères, Arthur James Balfour, est célébré le 2 novembre dernier. En effet, ‘’ce qui est maintenant connu simplement sous le nom de Déclaration Balfour était un court texte qui a changé la vie non seulement des Palestiniens, mais aussi de millions de personnes en Asie occidentale. Cela a entraîné des conséquences désastreuses telles que la formation d’un faux régime agressif, le massacre de centaines de milliers de femmes et d’enfants, le déplacement de millions de citoyens palestiniens et leur expulsion de leur patrie, et finalement l’occupation de la Palestine’’, rappelle-t-on dans un texte du ministre des Affaires étrangères de la République islamique d’Iran, Hossein Amir Abdollahian.

‘’Cette malveillante déclaration a ouvert la voie à la formation d’une tumeur cancéreuse et illégitime en Asie occidentale, dont les conséquences affectent encore les peuples de la région et de la Palestine après près de 80 ans. La déclaration publique aurait pu être au centre des discussions lors de l'appel téléphonique des ministres des Affaires étrangères iranien et britannique le 3 novembre, le chef de la diplomatie iranienne attirant peut-être l'attention du Britannique sur le soutien de son pays à la création d'un ‘’foyer national pour le peuple juif en Palestine en 1917 est à l’origine de tous les défis et de toutes les détresses que connaît aujourd’hui l’Asie occidentale’’, ajoute-t-on. Par ailleurs, souligne l’Iran, ‘’trois ans après la publication de la Déclaration Balfour et dans les traités signés par les pays vainqueurs de la Première Guerre mondiale, le sort de la Terre Sainte de Palestine a été confié à la Grande-Bretagne et la promesse faite par Balfour aux sionistes a été tenue.

Il serait d’une grande naïveté de croire que tout cela n’est qu’une coïncidence’’. En effet, écrit leur ministre des Affaires étrangères, ‘’les terres palestiniennes ont été cédées aux sionistes par la Grande-Bretagne, au mépris du fait que les Palestiniens, qui sont en fait les véritables descendants des premiers Juifs, y vivaient depuis des milliers d’années. Tout au long de la vie illégitime du régime d’occupation meurtrier d’enfants, les gouvernements occidentaux ont utilisé leur appareil de propagande pour jouer au jeu du blâme et présenter l’oppresseur comme l’opprimé’’.

...Pis, dénonce l’Iran, ‘’les sionistes ont commis des crimes massifs et continuels sans en être tenus responsables. À chaque fois et partout où une manifestation est organisée pour défendre la Palestine, les sionistes claironnent le slogan de ‘’l’antisémitisme’’. Après le lancement de l’opération ‘’Al-Aqsa Storm’’ par le Hamas le 7 octobre, les partisans du régime de Tel-Aviv se sont à nouveau manifestés pour manipuler la vérité, tout en équipant et en encourageant Israël. La tâche qui incombait autrefois à l’Angleterre a été transférée aux États-Unis après la fin de la Seconde Guerre mondiale et l’ascension du pays dans le système international’’.

Aussi, ‘’le soutien inconditionnel des États-Unis et du Royaume-Uni au régime sioniste est la principale raison de l’échec du Conseil de sécurité de l’ONU à reconnaître les droits des Palestiniens. En opposant leur veto à 45 résolutions, les États-Unis se sont non seulement opposés à tout arrêt des crimes du régime sioniste à Gaza, mais ont également refusé de contribuer à trouver une solution pour atténuer la crise humanitaire dans le territoire assiégé.

Dans un conflit évident avec leurs fausses affirmations sur les Droits de l’homme, les États-Unis ont également voté contre la résolution rédigée pour aider les Gazaouis’’. Aussi, ‘’les efforts des États-Unis pour soutenir les sionistes ont montré une fois de plus leur soutien aux crimes de guerre commis dans la bande de Gaza. Il est clair que les dernières actions des États-Unis illustrent leur ignorance des principes fondamentaux des Droits de l’homme. Le fait est que le faux régime, bien que soutenu pendant des années par la Grande-Bretagne et les États-Unis, est incapable de voler de ses propres ailes. Il ne fait aucun doute que l’avenir appartient à la Palestine’’.