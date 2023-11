DR ISMAILA DIALLO (MEMBRE DU GROUPE PARLEMENTAIRE YAW) "De manière générale, le budget de ce ministère est très faible" "J'ai constaté que c'est un budget très faible par rapport aux défis. Le montant du budget global qui s'élève à 67 281 966 160 F CFA est une somme insuffisante, eu égard à l'importance que revêt le secteur de l'environnement. Relativement au projet d'appui à l'environnement et à la gestion des ressources, il a été relevé une insuffisance des crédits alloués à ce chapitre (212 735 000 F CFA). En effet, ce chapitre constitue un pan important de la politique environnementale. À ce titre, des crédits beaucoup plus consistants devaient être alloués à ce chapitre. Le Programme de lutte contre la déforestation et la dégradation des terres est faible. La dotation allouée au Conacilss (Comité national du comité inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel) est insuffisante. L'accomplissement de sa mission, qui est d'étudier toutes les questions relevant de la lutte contre la désertification et la sécheresse, nécessite beaucoup plus de crédits. La dotation de l'Inspection régionale des eaux et forêts de Kédougou (325 289 180 F CFA) est insuffisante. Sur ce, il est à noter qu'une bonne partie du parc du Niokolo se trouve dans la région de Kédougou. Cette région est également traversée par plusieurs cours d'eau (fleuve Gambie, le Thiankoye, le Thiokoye, le Niériko). Les dotations des secteurs forestiers sont très faibles. En atteste celle du secteur forestier de Mbour qui s'élève à 4 215 000 F CFA. Les crédits alloués à l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la grande muraille verte sont énormes (10 350 000 000 F CFA) alors que les résultats sur le terrain sont jusque-là insuffisants. Les crédits alloués à la Direction des aires marines communautaires protégées (DAMCP) sont insuffisants, compte tenu de sa mission qui est de mettre en place et de faire fonctionner des aires marines protégées. Elle appuie aussi les initiatives communautaires de gestion durable des ressources marines et côtières. Concernant la lutte contre les pollutions, nuisances et les effets néfastes des changements climatiques, les dotations des divisions régionales de l'environnement et des établissements classés sont très faibles. Elles sont chargées de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'environnement, notamment la protection des populations et de leur cadre de vie contre les pollutions, nuisances et les déchets dangereux. Nous avons remarqué un problème de cohérence d'ensemble. Par exemple, la transition écologique qui n'a aucun programme ou catégorie de dépense sérieuse. De manière ramassée, nous jugeons que le budget alloué à ce ministère est très faible."