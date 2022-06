Dans le cadre de la traditionnelle tournée annuelle durant les épreuves du CFEE et de l'entrée en 6e, le ministre de l’Éducation nationale, Mamadou Talla, a effectué, hier, le tour de deux centres d’examen. Il se dit satisfait du bon déroulement des épreuves.

Les épreuves du CFEE et de l'entrée en 6e ont débuté ce mercredi pour prendre fin aujourd’hui. A l’école Bamba Mbakhane Diop 1 de Grand Dakar, 185 candidats s’y sont inscrits dont 103 filles et 92 garçons. Dans chaque salle, il y a deux surveillants au moins. Quant au nombre de copies, selon le chef du centre Mbaye Diop, c’est largement suffisant. Le ministre de l’Éducation nationale, Mamadou Talla, y a effectué une visite de supervision, après avoir fait le tour du centre cours Sainte Bernadette de Sicap Baobab. Ce, dans le cadre de la traditionnelle tournée organisée chaque année, à cette période.

‘’Nous avons trouvé des écoles bien organisées, des surveillants en place et des candidats venus en masse. C’est un jour extrêmement important pour tout élève, parce que c’est pratiquement le premier examen de leur vie, que ce soit l’examen ou le concours d’entrée en 6e. Nous nous félicitons de ce que nous avons vu’’, s’est réjoui Mamadou Talla.

En effet, la phase d'administration des épreuves de la présente session du CFEE et de l'entrée en 6e a nécessité, en moyenne, l'utilisation de 9 882 salles de classe et la mobilisation de 1 884 chefs de centre, 1 884 adjoints aux chefs de centre, 19 764 surveillants au moins, à raison de deux par salle et de 9 420 secrétaires, à raison de cinq par centre. Sur l’ensemble du territoire, le nombre total d'inscrits est de 295 400, dont 165 714 filles (55 %).

Pour le ministre, le fait que les filles soient en nombre supérieur n’est pas surprenant. ‘’Ça ne nous surprend pas, puisque dans notre système éducatif, du préscolaire à la terminale, les filles sont beaucoup plus nombreuses et ça se reflète également par rapport aux examens actuels'', a estimé M. Talla.

L'ensemble des candidats sont répartis dans plusieurs centres. Mais quelle est la pertinence d’effectuer une visite dans deux centres seulement, alors qu’il y en a une centaine ? ‘’Des tournées sont en train de se faire au niveau des inspections d’académie avec les gouverneurs et les préfets au niveau national’’, dit Mamadou Talla qui s’est précipité pour prendre part au Conseil des ministres. ‘’Le directeur des Examens et concours a organisé cet examen avec pratiquement 20 mille surveillants au niveau national, plus de 10 mille centres d’examen. C’est un examen très compliqué, mais nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu’’, a-t-il poursuivi.

BABACAR SY SEYE