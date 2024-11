Le Réseau ouest-africain pour l’édification de la paix (Wanep) a déployé 100 observateurs dans 42 départements du Sénégal, considérés comme zones à risque de violences électorales, pour évaluer le déroulement du scrutin, selon un communiqué de l’organisation.

Sa Cellule de veille a reconnu des données qui leur permettent de dire que le processus électoral s’est déroulé dans le calme et avec un respect des procédures. Le vote a été organisé sans interruption dans tous les bureaux observés. Wanep rapporte que 52,2 % des observateurs ont estimé que le scrutin était satisfaisant, 24,6 % l’ont jugé bien et 23,2 % excellent. Ces résultats traduisent une organisation bien maîtrisée. Les procédures de clôture et de dépouillement ont été respectées. Près de 98,6 % des bureaux ont fermé à l’heure prévue, et le vote a été prolongé dans seulement 1,4 % des cas pour permettre aux électeurs en file d’attente de voter, conformément à la loi électorale.

Le dépouillement a débuté immédiatement après la clôture en présence des membres des bureaux de vote, des scrutateurs, des représentants des candidats et de la Cena. Malgré un refus de signature des procès-verbaux par certains représentants de partis politiques pour diverses raisons, les procédures ont été respectées dans 97,1 % des bureaux. Wanep a salué la maturité du peuple sénégalais et a appelé les candidats et les médias à attendre les résultats officiels avant de réagir. L’organisation exhorte également les candidats à privilégier les voies légales pour régler tout contentieux post-électoral, afin de préserver la paix et la stabilité du pays.

Ce rapport vient conforter l’image du Sénégal comme un exemple de stabilité démocratique dans la région, malgré des tensions préélectorales. Wanep conclut en réaffirmant son engagement à suivre le processus jusqu’à son terme pour garantir une transparence maximale.