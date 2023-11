Hier, des membres du collectif citoyen Noo Lank étaient au tribunal de Dakar pour témoigner leur soutien indéfectible à tous les détenus politiques dont Ousmane Diouf, connu sous le nom de ‘’Vito’’, El Hadj Ibra Diop, plus connu sous le nom de ‘’Diop Taïf’’ qui devaient comparaître. ‘’Nous nous réjouissons des élargissements des détenus politiques dernièrement, en l'occurrence Diop Taïf qui a été arrêté lors de la convocation de son leader par le juge d'instruction, à la suite d'une diffusion en direct sur sa page Facebook’’, lit-on dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’.

‘’Après 11 mois de détention arbitraire, il bénéficie d’une liberté provisoire et son verdict en délibéré pour le 22 de ce mois. Nous espérons qu’il sera relâché tout bonnement, car son dossier est vide’’, ajoute-t-on. ‘’Le collectif élève sa voix une fois de plus pour condamner fermement toutes ces arrestations arbitraires qui ont trop duré et qui semblent être effectuées sans motifs valables. Nous appelons instamment la justice à revoir les mandats de dépôt délivrés à l'encontre des manifestants, afin de garantir que les droits fondamentaux de tous les citoyens soient respectés. Les juges étant gardiens des libertés doivent être beaucoup plus exigeants dans le placement sous mandat de dépôt des citoyens’’, demande-t-il.

...‘’Nous exigeons également la libération de tous les détenus politiques, à l’instar d’Abdou Karim Guèye, Cheikh Oumar Diagne, Mamadou Dièye, Mouhamed Guèye, Pape Abdoulaye Touré, Ousmane Sarr, Beyna Guèye, El Hadj Diallo dit ‘’Kany’’, Abdou Salam Dème, Aliou Sané, Sidy Gaye , Ibrahima Ndao, etc., car il est essentiel que la justice s'applique avec équité et dans le respect des principes de justice et des Droits de l'homme tout en garantissant les libertés individuelles’’, ordonne le collectif Noo Lank. ‘'Dans ce contexte préélectoral, la libération des détenus politiques ne peut que témoigner d'une volonté d’apaisement. Nous en appelons à la responsabilité du régime en place. Le collectif Noo Lank demeure engagé à soutenir la justice et la démocratie, tout en veillant à ce que les voix de tous les citoyens soient entendues et respectées’’, pensent ses membres.