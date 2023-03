En prélude à la célébration de ses 15 ans d’existence, la commune de Madina Wandifa organise, depuis hier, et ce pour trois jours, un forum économique territorial qui est un cadre approprié pouvant favoriser la synergie entre la commune et les partenaires financiers et techniques, dans le but d’améliorer la fourniture des services de base aux populations.

Élevé au rang de commune en 2008, Madina Wandifa, dans le département de Bounkiling (région de Sédhiou) célébrera ses 15 ans d’existence dans la période du 2 au 6 mai 2023. En prélude à ce ‘’grand rendez-vous’’, les autorités communales ont décidé d’organiser un forum territorial consacré au développement de la jeune commune. La tenue de cet événement axé autour de la gouvernance locale, de la mobilisation des ressources financières de la commune et du financement du développement local, s’explique aisément.

En effet, ‘’malgré les efforts consentis par la municipalité, conjugués à l’accompagnement de l’Administration centrale à travers différents ministères, agences et programmes de l’État, la commune de Madina Wandifa souffre encore de questions liées à l’insuffisance de ressources financières, du manque d’équipements et d’infrastructures, ainsi que d’une faible qualité de l’offre de services, entre autres’’, a fait remarquer le maire Malang Seni Faty. Il explique que l’’’objectif à travers la tenue de cet événement, qui a réuni de nombreux acteurs du développement local, les populations, les autorités administratives, coutumières et religieuses, est de procéder à une auto-évaluation des performances de la jeune commune, des ‘’modestes réalisations’’ de 2008 à nos jours, mais également des obstacles à l’atteinte de certains objectifs qui sont principalement d’ordre technique, humain et financier.

Selon lui, le Forum économique territorial de Madina Wandifa s’inscrit en droite ligne de la nouvelle politique territoriale qui traduit l’ambition et la ferme volonté du président Macky Sall de bâtir le pays à partir de territoires viables portés par des villes modernes et aptes à dynamiser l’économie locale. Et la commune de Madina Wandifa, au vu de sa position stratégique, constitue un modèle achevé de cette nouvelle politique qui vise à organiser le pays en territoires fiables, compétitifs et porteurs de développement durable. ‘’Cette politique nous oblige, nous collectivités territoriales, à créer des cadres d’élaboration et d’exécution des plans et projets de développement pour la satisfaction des besoins prioritaires des populations dans une approche plus inclusive, afin de mieux répondre à l’exigence du développement économique, social et environnemental’’, a précisé l’édile de la commune.

Il souligne que le présent forum est un cadre approprié pouvant favoriser la synergie entre la commune et les partenaires financiers et techniques, dans le but d’améliorer la fourniture des services de base aux populations pour une meilleure prise en charge des besoins prioritaires des citoyens. Pour y parvenir, il demande aux partenaires de tous bords d’accorder une attention particulière aux défis de développement qui ressurgiront de ce forum et de prendre, à l’issue des travaux, des engagements à accompagner la commune dans leurs réalisations, parce que rassurée d’avance que ces partenaires qui se sont déjà impliqués dans l’organisation de l’événement ne ménageront aucun effort pour l’atteinte des objectifs.

À l’en croire, les interventions des partenaires seront d’un grand avantage pour une transformation qualitative de Madina Wandifa, porte d’entrée de la région de Sédhiou et de la Casamance naturelle.

HUBERT SAGNA (ENVOYÉ SPÉCIAL)