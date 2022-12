Dans la mise en œuvre de son projet "Renforcer la mobilisation citoyenne contre les violences basées sur le genre à travers une concertation nationale’’, le collectif Dafadoy a sillonné cinq régions : Dakar, Thiès, Diourbel, Ziguinchor et Kédougou, du 16 au 22 novembre 2022, à travers une grande caravane de communication et de sensibilisation sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Pour clôturer cette activité, selon une note parvenue à notre rédaction, le collectif a effectué, hier à Dakar, une randonnée pédestre de sensibilisation.

Organisée en partenariat avec les organisations de défense des droits des femmes, le Club de randonnée des HLM, le groupe Fitness club des HLM, la Ligue sénégalaise des randonneurs-découvertes-bien-être et loisirs, elle avait pour objectif général de sensibiliser les populations contre les violences faites aux femmes et aux filles particulièrement et de vulgariser la loi criminalisant le viol et la pédophilie pour une meilleure appropriation. Il était aussi question d'améliorer l’information du public sur la réalité des violences, promouvoir au sein des communautés des stratégies innovantes de prévention du viol.

"Des stratégies de prévention sur le viol sont mises en place par les communautés. Les violences sexuelles constituent des formes graves d’atteintes à l’intégrité des personnes dont les principales victimes sont les femmes et les enfants. Dans l’optique d’un renforcement de la protection de ces catégories vulnérables, l’État du Sénégal a très tôt mis en place une législation pénale régulièrement mise à jour en fonction des mutations sociales.

La loi n°99-05 du 29 janvier 1999 modifiant certaines dispositions du Code pénal avait, entre autres innovations, défini le viol et durci son régime, notamment quand il est accompagné de certaines circonstances aggravantes. Cette loi n’en faisait toutefois pas un crime, sauf lorsque le viol est suivi de la mort de la victime. Elle avait également élargi la répression aux actes de pédophilie qui n’étaient appréhendés que sous leur forme vague d’attentat à la pudeur sans violence", précise le document.