Le directeur général de Dakar Dem Dikk, Ousmane Sylla, a tenu ce jeudi un point de presse pour dévoiler le bilan de ses 100 jours à la tête de cette société. Il a annoncé l’arrivée de 300 bus, en juin prochain.

Hier, le directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD) et maire de Kédougou, Ousmane Sylla, a convié la presse pour tirer un premier bilan et dégager des perspectives, 100 jours après son installation. Le premier chantier est l’augmentation du nombre de bus du parc de Dakar Dem Dikk. Il souligne que la situation ne sera pas réglée entièrement, parce que le besoin est énorme, mais qu’il va falloir aller en douceur pour améliorer le transport urbain. ‘’Nous avons un projet total de 1 400 bus et les 300 bus seront là au mois de juin’’, annonce-t-il.

Malgré l’effort qui est fourni, Ousmane Sylla reconnaît que cela ne sera pas suffisant par rapport à la demande. Soulignant que Dakar Dem Dikk n’occupe pas tout le réseau. ‘’Notre vision, c’est qu’il y ait de l’organisation par rapport au transport urbain’’, dit-il. À l’en croire, Dakar Dem Dikk matérialise l'ambition clairement affichée du chef de l'État pour la mise en place d'un système de transport alliant modernité, ponctualité et sécurité dans un Sénégal conquérant tel que défini par le Plan Sénégal émergent à l'horizon 2035.

Appel pour la sécurisation du patrimoine dans ce contexte tendu

‘’Face à la recrudescence des accidents de la route, l'arrivée du transport de masse et le boom des besoins de transport des personnes et des biens, DDD est plus que jamais la solution aux défis de la mobilité partout au Sénégal et dans la sous-région. Mon ambition de Dakar Dem Dikk est au-delà’’, déclare le directeur Sylla. Il confie qu’ils ont compris aujourd’hui que les autres régions ont besoin de l’urbain. De ce fait, ‘’nous continuons à sensibiliser les Sénégalais en leur disant que Dakar Dem Dikk c’est votre patrimoine’’ à ne pas détruire. ‘’Je suis tout à fait confiant par rapport à tout ce qui va arriver. Les événements futurs par rapport aux élections. Je suis persuadé que les Sénégalais sauront faire la part des choses entre ce qu’on appelle la politique et le développement, parce que Dakar Dem Dikk, c’est l’économie du Sénégal. Nous avons besoin de protéger cette économie’’, propose-t-il.

‘’Les Sénégalais, renchérit M. Sylla, ont commencé à comprendre que Dakar Dem Dikk est un patrimoine national. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger nos bus. Nous n’allons pas nous mettre là en attendant uniquement les sensibilisations’’.

Le directeur de DDD a aussi déploré les retards de bus que les usagers fustigent tout le temps. ‘’Je suis peiné de voir les gens attendre longuement sur les routes pour l’arrivée des bus. Mais cette situation, nous l’avons analysée. Nous avons renforcé le parc et ça nous a permis d’accentuer la disponibilité des bus’’, lance-t-il. ‘’Notre dynamique va nous permettre de travailler davantage, mais cela ne peut se faire qu’avec une entreprise performante. C’est pour cela que je me suis focalisé le plus sur la performance’’.

DIANA DIA (Stagiaire)