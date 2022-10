PRESIDENT MACKY SALL ‘’Un homme exceptionnel et une grande figure du sport’’ ‘’J’ai appris avec émotion le décès de El hadj Daouda Faye Vava, ancien ministre des Sports et ancien maire. Je rends hommage à un homme exceptionnel et à une grande figure du sport. À sa famille et au monde du sport, je présente mes condoléances les plus attristées.’’ YANKHOBA DIATARA (MINISTRE DES SPORTS) ‘’Daouda Faye était un homme d’Etat’’ ‘’C’est une grande perte pour le Sénégal et pour le monde sportif. Le président de la République m’a demandé de venir le représenter, de même que le Premier ministre Amadou Ba et l’ensemble du gouvernement. Je présente mes condoléances à la famille du défunt et du peuple sénégalais au nom du gouvernement. On prie Dieu pour sa clémence et le repos éternel du défunt dans son paradis. El Hadj Daouda Faye était un homme d’Etat. Il avait occupé des postes de responsabilité dans l’administration sénégalaise. Il était également un grand sportif. D’ailleurs, c’est lors de la Can Sénégal 92 qu’il s’était illustré par son travail remarquable en tant que dirigeant du Comité d’organisation de la compétition. Il a aussi dirigé beaucoup de grandes sociétés comme Africamer, SCAT Urbam.’’