L’Odcav de Pikine est formelle. Elle n’est nullement liée à la mort de Samba Amadou Sarr, vu que la rencontre au cours de laquelle il a perdu la vie a été organisée par le District de football de Pikine et non elle.

Après la sortie de la famille de feu Samba Amadou Sarr, avant-hier à Pikine, l'Organisation départementale de coordination des activités de vacances (Odcav) de Pikine a fait face à la presse, hier.

Selon le vice-président chargé de la communication de cette structure, le défunt fut un dirigeant très actif du mouvement navétane. Son décès, selon Bassirou Dieng, affecte le monde du football du département de Pikine, particulièrement les membres de l’Odcav avec qui il avait de très bonnes relations, car partageant beaucoup de choses avec eux.

Quelques heures après l’annonce du décès du président de l’ASC Thiossane de Pikine, des individus bien identifiés et connus sont venus saccager complètement les locaux de l’Odcav de Pikine. Ils ont, lors de leurs actes ‘’ignobles’’, détruit leurs ordinateurs, leurs imprimantes, entre autres matériels. Le préjudice que les agresseurs leur ont ‘’injustement’’ fait subir est très lourd, renseigne M. Dieng. ‘’Quand ces agresseurs venaient saccager nos locaux, des membres de l’Odcav recevaient des joueurs qui voulaient démissionner pour aller jouer pour d’autres ASC. Et si nos administratifs, les démissionnaires et leurs accompagnants n’avaient pas eu l’intelligence de se cacher dans une des salles du siège, on allait aujourd’hui compter des morts. Tellement les assaillants étaient déterminés à faire la peau aux membres de l’Odcav de Pikine. A leur départ, à notre grande surprise, nous avons appris que ces jeunes accusent l’Odcav de Pikine d’être mêlé au décès d’un des leurs lors de la réception des candidats du consensus, notamment Me Augustin Senghor et Cie, par le District de football de Pikine. Ce qui est totalement faux, dans la mesure où l’Odcav de Pikine est une structure qui s’active spécialement dans le navétane’’, a précisé Bassirou Dieng.

Il a fait savoir à l’opinion publique nationale et internationale que l’Odcav de Pikine, qui regroupe les mandataires des 15 zones du département, n’a rien à voir avec la venue de Me Senghor et Cie, le samedi 31 juillet 2021, au complexe culturel Léopold Senghor de Pikine. Cette rencontre, poursuit-il, a été organisée par le District de football de Pikine, qui est un démembrement de la Ligue régionale de football de Dakar. L’Odcav, en tant que structure, renseigne-t-il, n’a rien à voir avec cette rencontre.

‘’Reprocher donc à l’Odcav de Pikine quoi que ce soit, juste parce que des membres de sa structure sont aussi membres du District de football de Pikine ou de clubs est injuste. Le jour des faits, ceux qui étaient au complexe représentaient leurs clubs respectifs qui les avaient mandatés et non l’Odcav de Pikine. L’activité de nos membres et leurs agissements, en dehors de notre instance, ne nous engage pas. Si donc on doit reprocher quelque chose, il faut aller voir du côté du District de football de Pikine qui avait organisé cette rencontre’’, a précisé M. Dieng.

Pour ce dernier, les actes de vandalisme de leurs locaux ne resteront pas impunis. Ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que justice soit faite et que leurs agresseurs et leurs instigateurs soient punis. ‘’Que tous ceux qui sont mêlés au saccage de nos locaux sachent que nous irons jusqu’au bout de cette affaire. On est dans un pays de droit. L’Odcav n’acceptera plus jamais d’être victime de ce genre d’actes ignobles’’ renchérit-il.