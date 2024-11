L’équipe du Sénégal est en regroupement à Diamniadio. Le coach Pape Thiaw a démarré le stage de préparation hier avec 20 joueurs, dont Krépin Diatta, qui est ravi de retrouver ses coéquipiers.

Krépin Diatta est de retour dans la Tanière, après plus de neuf mois d’absence. Le joueur de l’AS Monaco n’avait plus joué avec l’équipe nationale depuis l’élimination par la Côte d’Ivoire en huitièmes de finale de la Can-2023, le 29 janvier 2024, à Yamoussoukro. L’ancien sociétaire de Bruges a effectué sa première séance d’entraînement avec les Lions hier, en préparation de la confrontation contre le Burkina Faso, jeudi prochain à Bamako. Face à la presse, Krépin a exprimé sa joie de retrouver ses coéquipiers.

‘’C’est un plaisir pour moi de revenir. La Tanière m’a vraiment manqué’’, a-t-il confié. Le Monégasque est revenu sur cette longue période d’absence due à une suspension pour des propos discourtois envers la Caf et la Fifa. ‘’Tout le monde sait ce que représente ce maillot pour moi. Cela ne va pas se répéter, sinon ce serait une bêtise. C’était un moment difficile pour moi parce que je n’arrivais pas à le concevoir. Mais il faut savoir grandir. On est tous des humains, on commet des erreurs qu’il faut assumer et ne pas répéter. Si je le fais, on va me taper dessus’’.

Après un début de saison assez compliqué, le milieu de terrain regagne du temps de jeu, même si c’est encore insuffisant (6 matchs joués, 193 minutes, soit 32 minutes par rencontre). Mais le joueur de 25 ans a tenu à rassurer sur sa forme physique : ‘’Déjà, lors de la préparation, je m’étais blessé. Il fallait travailler dur pour pouvoir revenir. J’ai pratiquement loupé les trois premières journées du championnat. Il y a des joueurs qui ont démarré le championnat et qui ont fait le job. Je suis en train de revenir au meilleur de ma forme physique. Je n’ai pas de souci physique parce que je bosse dur pour ça. Mon temps de jeu n’est pas conséquent, certes, en tant que compétiteur j’aimerais jouer plus. Aujourd’hui, nous sommes trois ou quatre joueurs dans l’équipe à jouer au même poste. Le coach est dans une logique de faire tourner l’effectif parce qu’on a aussi beaucoup de matchs. Physiquement, ne vous inquiétez pas, ça va aller.’’

Pape Thiaw ‘’mérite d’être sélectionneur’’

Son retour coïncide avec l’arrivée de Pape Thiaw, qui a remplacé Aliou Cissé sur le banc des Lions depuis octobre dernier. Mais la présence de l’ancien international sénégalais dans le staff technique n’est pas une nouveauté pour le Monégasque, à part son statut de sélectionneur national. ‘’Pape Thiaw, on l’a connu, il était avec nous. On a une très bonne relation. Il nous a beaucoup aidés pendant la préparation de la Can et lors de la compétition’’, a rappelé Krépin, qui a rendu hommage à Aliou Cissé ‘’pour ce qu’il a fait pour le peuple et le football sénégalais’’. Il a aussi remercié Cissé, qui l’a fait venir en équipe nationale : ‘’Maintenant, il y a un nouveau coach et les relations sont très bonnes. On connaît ses sensations, ce qu’il veut faire. Ce n’est pas nouveau, c’est la continuité pour moi. Nous allons adhérer à ce qu’il demande et lui donner le maximum qu’il mérite. C’est un mérite pour lui d’être sélectionneur national.’’

Durant ses derniers mois avec Aliou Cissé, Krépin a reculé d’un cran en jouant piston droit dans le système à trois défenseurs. Depuis son absence, le côté droit n’a pas trouvé un véritable titulaire. Sur la liste de Pape Thiaw, le nom de Krépin Diatta figure parmi les milieux de terrain convoqués.

Interrogé à ce sujet, l’ancien pensionnaire d’Oslo FA ne semble pas avoir de position de prédilection : ‘’Ceux qui me connaissent savent que j’ai évolué sur pas mal de postes. Quand je suis arrivé à Bruges, toute ma première saison j’ai joué comme piston droit. J’ai cette capacité. C’est une chance pour moi de jouer sur plusieurs postes. Après, je ne m’attends pas à jouer tel ou tel poste. Le plus important, c’est que quand on fait appel à moi, je suis prêt à jouer, car le plus important pour moi, c’est le Sénégal, pas la position à laquelle je joue. Si je joue arrière droit, milieu droit ou excentré droit, le plus important est que je réponde présent.’’

À propos de la rencontre contre le Burkina Faso du 14 novembre prochain à Bamako, Krépin Diatta estime que c’est un match important. Les deux équipes se disputent la première place de la poule L, actuellement occupée par les Étalons. En raison de l’adversité extrême avec le Mali, il y a une appréhension par rapport au public malien, qui pourrait prendre parti pour le Burkina.

Mais le joueur de l’ASM n’est pas du même avis et pense qu’il n’y a aucun souci à se faire. ‘’Nous allons nous focaliser sur le Burkina. Le Mali est un pays frère, je ne pense pas qu’il y ait un souci. Arrivés là-bas, nous verrons s’ils seront avec le Burkina ou pas. De toute façon, nous sommes concentrés sur nous. Ce sera entre le Burkina et le Sénégal sur le terrain. Même s’ils auront des supporters maliens, nous nous concentrons sur ce que nous allons faire. Nous avons montré sur ce continent que nous avons notre mot à dire. Nous n’avons pas à craindre l’un ou l’autre des publics’’.

L’équipe nationale a effectué sa première séance d’entraînement hier, en vue du match contre le Burkina Faso, prévu jeudi prochain, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Can-2025. Pape Thiaw a travaillé avec 20 joueurs, dont les trois gardiens : Édouard Mendy, Seny Dieng et Cheikh Lo Ndoye. Par contre, Habib Diarra, Formose Mendy et Lamine Camara sont ménagés. Ils se sont entraînés à part avec le préparateur physique.

