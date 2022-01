Candidat de la coalition citoyenne Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes "Avec/Liguéey Kat Yi" de Sacré-Cœur, Demba Makalou a rendu public son programme. Il tourne autour de deux axes majeurs, à savoir le cadre de vie et la santé. Pour le premier point, s'il est élu, il compte, selon lui, mettre en œuvre un programme de pavage pour lutter contre l'ensablement, l'encombrement et la destruction de certains endroits et lutter contre le chômage. Il est aussi prévu de réguler le stockage de matériaux de construction et de veiller à la bonne circulation des biens et des personnes.

Et enfin, il est prévu d'améliorer l'état de la voirie et de l'assainissement, en collaboration avec les structures étatiques et d'aménager des pistes de promenade et cyclables sur certaines emprises, afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Pour le second programme, M. Makalou veut ériger le poste de santé de cette commune en un centre de référence doté d'une maternité. Sur le volet sanitaire toujours, il compte relever le plateau technique du poste de santé Seydi El Hadj Aboubacar Mbengue, en y intégrant un service de soins dentaires et améliorer la qualité de la prise en charge des patients, de finaliser les travaux du poste de santé de Sacré-Cœur 3. Il a aussi prévu d'organiser annuellement des journées médicales, des visites à domicile au profit des personnes âgées ou qui vivent avec un handicap et, in fine, d'améliorer la qualité de l'accueil avec un personnel qualifié et empathique.

...Demba Makalou, leader de la coalition citoyenne indépendante Alliance pour des valeurs éthiques et citoyennes "Avec/Liguéey Kat Yi" de Mermoz Sacré-Cœur, est l'un des candidats en lice contre Barthélémy Dias. Entré en politique en 2014 en tant qu'indépendant, il crée la surprise générale, en sortant deuxième au centre pilote Galandou Diouf et obtient deux places de conseillers municipaux dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Depuis, il se définit comme la troisième force politique de sa commune et la première force citoyenne avec qui il faut désormais "compter". Loin du vacarme de la sonorisation des cortèges interminables de voitures, il a opté pour les visites de proximité communément appelées ‘’porte-à-porte’’, afin d'être en contact direct avec les électeurs.