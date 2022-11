Les joueurs sénégalais retenus pour la Coupe du monde 2022 vont rallier le Qatar, après avoir connu des fortunes diverses pour leur dernière sortie en club, ce week-end, avant la pause.

Les différents championnats européens ont joué leurs derniers matchs ce week-end, avant la pause due à la Coupe du monde 2022. Les joueurs sénégalais ont rallié la Tanière après de bons résultats pour certains et moins bons pour d’autres avec leurs clubs respectifs.

Koulibaly et Mendy écœurés, Boulaye muet

Certains Lions ont perdu le sourire avant de rallier l’équipe nationale en partance pour Doha, à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde Qatar-2022. C’est le cas d’Édouard Mendy et Kalidou Koulibaly qui ont été défaits avec Chelsea (8e, 21 pts) par Newcastle, sur le score d’un but à zéro. Le portier et le défenseur central sénégalais n’ont pu éviter la troisième défaite d’affilée des Blues en Premier League, malgré leur titularisation. Les hommes de Graham Potter n’ont enregistré la moindre victoire depuis cinq rencontres (trois défaites et deux nuls). Leur dernier succès remonte au 16 octobre sur la pelouse d’Aston Villa (0-2).

Cette troisième défaite n’est pas du goût du capitaine des Lions, qui a poussé un coup de gueule, ce samedi, à l’issue du match. ‘’Ça fait mal, on était venu ici pour prendre trois points. Aujourd'hui, Chelsea n'est pas à sa place et les seuls fautifs, c'est nous. Donc, on doit se regarder dans les yeux et continuer à travailler pour remettre Chelsea à sa place’’, a pesté Koulibaly au micro de Canal+.

Le Sénégalais a aussi déploré le nombre important de blessés chez les Blues dont Loftus-Cheek (7e) et Azpilicueta (46e) qui ont dû abandonner leurs coéquipiers. L’ancien défenseur du Napoli espère voir une nouvelle face de son équipe au retour de la pause, qui tombe à pic. ‘’Le break arrive au bon moment pour nous. On a besoin de recharger les batteries, penser à autre chose et revenir après le Mondial avec une autre mentalité’’.

Boulaye Dia n’a pas non plus connu un week-end heureux. Unique buteur de la Salernitana (12e, 17 pts) lors de la défaite, le week-end d’avant, face à la Fiorentina (2-1), Dia et ses coéquipiers, en quête d’une victoire pour se relancer, n’ont pas fait le poids devant Monza. Malgré sa titularisation, le meilleur buteur du club de la Salerne (6 buts) n’a pas pu trouver la faille. Itou pour Bournemouth face à Everton (3-0) d’Idrissa Gana Guèye. En déplacement au sud de l’Angleterre, les Toffees ont pris une bonne raclée, pour leur 2e défaite successive. L’ancien milieu de terrain du PSG a joué toute la rencontre.

En Championship anglaise, Seyni Dieng et Queen Park Rangers ont chuté sur la pelouse de Coventry (2-0).

Nampalys, Kouyaté… ont la banane

Par contre, le dernier week-end avant le Mondial s’est bien passé pour Nampalys Mendy et Cheikhou Kouyaté. Mendy et Leicester se sont imposés sur la pelouse de West Ham (0-2). Le milieu de terrain sénégalais a fait son entrée en jeu à la 69e mn, à la place de Soumaré. Les Foxes ont enregistré leur deuxième victoire de rang, qui leur permet de remonter à la 13e place (15 pts).

Pour sa part, Kouyaté a joué les 71 premières minutes du match contre Crystal Palace. Il a donc aidé Nottingham Forest (18e, 13 pts) à prendre le dessus (1-0) sur ses anciens coéquipiers. Ces trois points leur permettent de se rapprocher à une longueur du premier non relégable, Everton (17e, 14 pts).

Leipzig d’Abdou Diallo s’est également imposé sur le terrain du Werdre Brême, sur le score de deux buts à un. C’est la quatrième victoire d’affilée du RBL en Bundesliga, qui lui permet de conserver la 3e place, derrière le Bayern Munich de Sadio Mané, vainqueur face à Schalke (0-2). Le défenseur central sénégalais n’a pas pris part à cette rencontre à cause d’une petite gêne au genou. Le Milan AC de Fodé Ballo-Touré également s’est imposé à domicile face à la Fiorentina (2-1) et s’est bien installé à la 2e place (33 pts), derrière Naples (1er, 41 pts). Le latéral droit des Lions n’a pas joué ce match.

Par contre, Loum Ndiaye, qui a démarré sur le banc, a effectué son entrée en jeu (60e) lors de la victoire de Reading (1-2) face à Hull City.

LOUIS GEORGES DIATTA