La police de Mbour a interpellé, dans le cadre d’une opération, le week-end dernier, une bande de sept malfaiteurs dont deux femmes. Parmi eux, il y a d’anciens détenus.

Pour faire face au grand banditisme qui secoue Mbour et ses environs depuis un certain temps, les limiers du commissariat central de Mbour ont initié des opérations combinées diurnes comme nocturnes, afin de mettre la main sur de probables hors-la-loi qui hantent le sommeil de la population. Ainsi, dans le cadre desdites opérations, les hommes du commissaire central Baytir Sène, le boss des commissaires de cette partie de la région de Thiès, ont fait une descente inopinée au quartier Saly Niakh Niakhal, dans la nuit du vendredi 23 avril au samedi 24 avril derniers. Elle a permis de procéder au démantèlement d’une bande armée de sept individus qui était activement recherchée. Elle est composée, selon nos informations, de cinq hommes et deux femmes. Il s’agit de B. N., A. G., M. D. (1), E. S., G. D, M. D. (2), et A. S.

Selon toujours nos informations, ils ont été interpellés au quartier Saly Niakh Niakhal de Mbour, dans une chambre en location, dans un domicile où ils se terraient après chaque entreprise délictuelle. Une perquisition dans cette chambre a permis de saisir un pistolet automatique, un coupe-coupe, un tournevis et un cornet de chanvre indien. A quelques encablures de la maison dans laquelle ils ont été arrêtés, renseignent nos interlocuteurs, les limiers ont trouvé un véhicule Peugeot 405 de couleur grise. Il servait de moyen de transport, dans le cadre de leurs activités délictuelles.

En outre, nos sources ont signalé que cinq impacts de balles sont visibles sur le pare-brise avant du véhicule. Ce qui laisserait croire qu’il y avait des échanges de tirs dans le passé avec des personnes que l’enquête va sans doute éclaircir.

A noter aussi que certains des interpellés sont des repris de justice. L’enquête poursuit son cours, histoire d’en savoir davantage sur cette bande qui écumait Mbour et ses environs.

Au terme de leur période de garde à vue devant les hommes du commissaire El Hadj Baytir Sène, les sept suspects seront déférés au parquet. Ils seront probablement poursuivis pour les délits d’association de malfaiteurs, détention d’une arme à feu fonctionnelle garnie de 5 munitions à balles blanches sans autorisation de port et d’armes blanches (deux machettes) et détention et usage de chanvre indien.

CHEIKH THIAM