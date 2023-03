Le Premier ministre a indiqué, hier, à la fin du Conseil des ministres délocalisé, que les 400 milliards prévus au titre d’investissement triennal dans la région de Sédhiou serviront à éradiquer totalement les abris provisoires et permettre de régler essentiellement la question de l’électrification rurale, de la mobilité (pistes de production), de l’assainissement, de l’électrification et de l’hydraulique. Toutes choses qui permettront à la région de rattraper son retard dans un délai qui n’excèdera pas plus de trois ans.

Le président de la République poursuit sa tournée économique dans la région de Sédhiou. La matinée d’hier a été consacrée au Conseil des ministres délocalisé. Faisant la synthèse des travaux de ce conseil, le Premier ministre Amadou Ba a, d’abord, au nom du chef de l’État, remercié les populations pour leur accueil exceptionnel, avant de leur faire savoir que le président de la République a pris l’exacte mesure de leurs préoccupations en échangeant et en communiant directement avec elles.

Il a rappelé qu’en 2015, le président Macky Sall était venu dans la région de Sédhiou dans les mêmes circonstances pour tenir un Conseil présidentiel suivi d’un Conseil de ministres à l’issue duquel un certain nombre d’engagements avaient été pris. Selon lui, les 200 milliards F CFA qui devaient être investis à Sédhiou ont permis, entre autres, d’améliorer la mobilité, parce que cette région est caractérisée par le fait qu’il existe beaucoup d’interruptions au niveau de la mobilité et qu’il fallait donc procéder à son désenclavement.

A l’en croire, en 2022, ce sont 280 milliards F CFA qui ont été investis et qui ont permis de faire des ouvrages exceptionnels. Il cite le pont Famara Ibrahima Sagna de Marsassoum, la réhabilitation de la RN4, la phase 1 de la boucle du Boudié. Sur le plan sanitaire, la réalisation du centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba. S’y ajoute la réalisation de pistes de production, ainsi que la réduction des abris provisoires à moitié. Tout cela a permis, de l’avis du Premier ministre, à la région de Sédhiou de faire des progrès que le Président Sall a pu constater, mais aussi de permettre à celui-ci de demander au gouvernement de mettre un nouveau programme qui, cette fois-ci, est fixé à 400 milliards pour accélérer, réellement, le développement de cette région.

Eradication des abris provisoires

Ces 400 milliards, ajoute le Premier ministre, vont permettre d’éradiquer totalement les abris provisoires qui, faut-il le rappeler, ont été réduits de moitié. En 2015, il y avait 1 198 abris provisoires et en 2022, il en reste 673 qui se résument à 352 salles de classe, 262 blocs d’hygiène et administratifs, à la construction du lycée de Marsassoum et de Tanaff, ainsi que l’achèvement de l’Inspection d’académie de Sédhiou, mais également la construction d’un centre de recherche et de l’ISEP, entre autres.

Faisant toujours l’économie des travaux de ce Conseil des ministres, il a expliqué que les 400 milliards devront également permettre de régler essentiellement la question de l’électrification rurale, l’amélioration de la mobilité (pistes de production), la problématique de l’assainissement, de l’électrification et de l’hydraulique qui permettront à la région de rattraper son retard dans un délai qui n’excèdera pas plus de trois ans.

‘’Je parlai d’infrastructures physiques, mais le programme comporte un volet social avec les bourses de sécurité sociale, la carte d’égalité des chances, le financement des femmes et l’emploi des jeunes, entre autres’’, a souligné Amadou Ba qui précise que dans tous ces secteurs, des instructions fermes ont été données au gouvernement et dans les prochains jours, des communications devront être faites en Conseil des ministres pour dire exactement à la population sénégalaise l’état d’exécution de ces directives présidentielles.

Le centre hospitalier régional de Sédhiou porte le nom du regretté professeur Amadou Tidiane Ba.

Inauguration du centre hospitalier régional de Sédhiou

Moins de deux heures après le Conseil des ministres, le président de la République s’est rendu au centre hospitalier régional de Sédhiou pour procéder à son inauguration. Sis au quartier Mory Counda, cet hôpital a été réalisé dans le cadre du programme de construction d’hôpitaux régionaux à Sédhiou, Kédougou et Touba pour un coût global de 97 milliards F CFA. Le centre hospitalier régional de Sédhiou a nécessité des investissements évalués à 20 milliards. Il est un établissement public de niveau 2.

L’infrastructure est bâtie sur une superficie de 12 000 m2. Elle a démarré ses activités le 16 septembre 2021 par l’ouverture de la consultation générale, du service d’accueil bucco-dentaire, du laboratoire et de la banque de sang, de l’imagerie médicale et de la pharmacie. Sa capacité d’accueil est de 150 lits. La structure médicale régionale dispose de 18 spécialités et d’un plateau technique apte à garantir aux populations l’accès à des soins de qualité.

Depuis le démarrage de ses services, les évacuations sanitaires et références de patients externes vers Ziguinchor et Kolda pour motif de scanner, de prise en charge gynécologiques, néonatales et de réanimation ont fortement baissé ou ne se font plus dans certains cas. Seule la prise en charge traumatologique, neurologique et neurochirurgicale constitue le motif d’évacuation sur Ziguinchor et Kolda.

Le centre porte le nom de l’éminent professeur de classe exceptionnelle en biologie végétale Amadou Tidiane Ba. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur sous le régime du président Wade (2000-2012) a été rappelé à Dieu en septembre 2017, à l’âge de 73 ans. Il fut le premier recteur de la toute jeune université Assane Seck de Ziguinchor (UAS/Z). Faut-il le rappeler, Amadou Tidiane Ba avait, en politique, réussi la prouesse de déboulonner le ‘’baobab du Pakao’’, le professeur Balla Moussa Daffé à la tête de la mairie de Sédhiou.

Selon le président Macky Sall, la réalisation de ce centre hospitalier fait partie d’une nouvelle génération de structures hospitalières qui viennent élargir la carte sanitaire du pays. ‘’Ici à Sédhiou, c’est également le Plan Sénégal émergent qui, toujours, se matérialise dans l’esprit d’inclusion et d’équité sociale et territoriale’’, a fait savoir le Président Sall.

A l’en croire, la construction de cet hôpital s’inscrit dans le cadre d’un plan d’investissement pour un système de santé et d’action sociale résiliant et pérenne dans ses composantes infrastructures, équipements et ressources humaines. Un système de santé couvrant l’ensemble du territoire national afin de favoriser l’accessibilité géographique, la disponibilité des offres de soins de qualité.

HUBERT SAGNA (ENVOYE SPECIAL)