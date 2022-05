Dethie Fall

Son nom est sur toutes les lèvres et il est dans un bien grand tourment. Le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi doit rectifier une grossière erreur. Sur la liste du département de Dakar comptant pour les Législatives du 31 juillet prochain, Yewwi Askan Wi aligne trois hommes, ne respectant pas ainsi la parité. Hier, Déthié Fall est retourné, après une première tentative avortée, à la Direction générale des Élections pour présenter les désistements de Joseph Sarr et de Palla Samb, et les faire remplacer.

Mais la DGE s’est dite incompétente pour recevoir ces lettres. À juste titre ! Aucune disposition légale ne prévoit ce cas de figure. Par conséquent, la DGE est dans son droit. Mais cela ne décourage pas Déthié Fall. Il compte se rendre ce matin au ministère de l’Intérieur pour présenter les lettres et tenter de changer les noms sur les listes. Ainsi, il compte user de tous les voies et moyens qui s’offrent à lui pour corriger cet impair qui risque de les priver de participer aux prochaines législatives.