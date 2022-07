Les limiers de la Division de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilés (DNLT), une entité de la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF), ont interpellé deux personnes le 23 juin dernier. Elles convoyaient des Sénégalais moyennant des montants qui varient entre 300 000 et 1,5 million F CFA. Le préjudice total est estimé à 15 millions F CFA.

L’ambassade du Sénégal établi en Arabie saoudite n’a cessé de recevoir des plaintes venant de Sénégalais qui ont quitté dernièrement le pays et se retrouvent en terre saoudienne. Tous soutenaient dans leurs lettres qu’ils ont rejoint ce pays par l’entremise d’un duo qui leur avait soutenu qu’ils allaient avoir du travail une fois franchi le pays. Non seulement ils n’ont pas eu de travail comme promis, mais, au contraire, ils sont en train de vivre des situations difficiles. Toujours dans leurs plaintes, ils ont confié aux autorités diplomatiques qu’il y en a certains qui n’ont plus de quoi manger et qu’ils sont obligés de passer la nuit dans des enclos avec les chameaux.

Poursuivant leurs récits, les plus chanceux sont parvenus à rentrer au bercail, au moment où les autres crèvent toujours la dalle dans ce pays. Ils ajoutent qu’ils ont versé des montants qui varient entre 300 000 F CFA et 1,5 million pour regagner l’Arabie saoudite où on leur avait fait croire qu’ils allaient travailler dans des usines comme ouvriers avec de bons contrats. Ce qui a été un vrai mirage.

Munies de toutes ses informations, les autorités diplomatiques sénégalaises établies au royaume saoudien ont décidé de faire la lumière sur cette affaire, avant qu’elle ne soit rendue publique. Ainsi, elles ont saisi les plus hautes autorités de la police sénégalaise pour clarifier ce dossier. Ce dernier a été confié à la Division de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilés (DNLT), une entité de la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF). Une enquête a été ouverte dès réception du dossier.

Selon nos informations, les investigations et les recoupements de cette entité de la police ont permis d’avoir une piste. Cette dernière, renseignent nos sources, les a envoyés vers une agence de voyages du nom de World Travel qui a établi son quartier à Ouest-Foire. En poussant leur enquête, ils se sont rendu compte que cette agence de voyages est fictive, du moins, elle n’est pas connue des instances chargées de la connaitre. De fil en aiguille, les enquêteurs sont parvenus à l’interpellation de S. C. D. Agé d’une trentaine d’années, il a été localisé et interpellé à Diofior, une localité de la région de Fatick. Il était, selon nos informations, l’agent recruteur. Il recevait au cours de chaque recrutement la modique somme de 20 000 F CFA. Après son interpellation et son audition, indiquent nos interlocuteurs, les limiers ont eu des informations sur le cerveau de cette bande, en la personne d’I. F. Il a été lui aussi alpagué le 24 juin dernier, alors qu’il revenait d’un voyage du côté de l’aéroport international Blaise Diagne.

Selon nos interlocuteurs, l’enquête de cette affaire, qui a été gérée discrètement par les agents de la DNLT, a permis de savoir que le duo ciblait des ouvriers qualifiés à qui il promettait des contrats en bonne et due forme une fois en Arabie saoudite, avec de bons salaires. Les personnes intéressées devraient leur verser des sommes qui varient entre 300 000 et 1,5 million F CFA. Pis, l’enquête a montré aussi que les deux personnes avaient un complice en Arabie saoudite qui leur facilitait certaines démarches en leur donnant le maximum d’informations, afin de ne pas réveiller les soupçons de la part des futures recrues.

Une vingtaine de personnes déjà conviées, plus de 15 millions encaissés

Lors de leurs différentes auditions dans le régime de la garde à vue, les deux personnes interpellées ont reconnu les faits qu’on leur reproche. Elles ont aussi confié avoir convié une vingtaine de personnes depuis qu’elles sont dans cette affaire. Qu’elles ont eu à encaisser un montant qui tourne autour de 15 millions F CFA. Qu’elles sont dans cette activité depuis un certain temps.

Toujours dans le cadre de cette affaire, renseignent nos sources, deux personnes sont activement recherchées. Elles ont un niveau d’implication assez élevé, précisent nos sources.

Au terme de leurs auditions, le duo I. F. et S. C. D. a été déféré au parquet le 27 juin dernier pour les délits d’association de malfaiteurs et traite de personnes.

CHEIKH THIAM