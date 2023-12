Dans sa volonté d'instaurer un rap de qualité dans le paysage du gospel sénégalais, Scott, connu sous son vrai nom Ivan Christian Ehemba, a sorti son premier album intitulé "Divinity" en juin 2022. Un an plus tard, le pionnier de l'urban gospel revient avec un nouvel album qui s'ouvre davantage, offrant une palette de couleurs musicales plus riches et une ambiance envoûtante.

Un an après la sortie de son premier album intitulé "Divinity" comprenant 15 titres, le rappeur-chanteur chrétien originaire de Mbour, Ivan Christian Ehemba, également connu sous le nom d'artiste de Scott, fait un retour en force avec un nouvel opus éclatant de couleurs. Entre son premier et son deuxième projet, celui qui est considéré comme le pionnier de l'urban gospel opère un changement musical notable, passant de la spiritualité pure à la joie. L'album "Divinity" se caractérisait par une dominante de rap et de thèmes religieux, tout en abordant également des sujets liés à la société et à l'humanité.

En revanche, dans son nouvel album intitulé "Allégresse", composé de 11 titres, Scott met l'ambiance et combine l'agréable à l'utile. Préparez-vous à danser ! Il y exprime la joie de vivre à travers une musique très entraînante, mêlant gospel et d’autres sonorités. L'album explore différents genres tels que l'afro, le drill et même un soupçon de mbalax "Bideew bi". Il existe un pont, une sorte de transition entre les deux albums, mais pas une rupture.

Dans "Allégresse", l'artiste s'est donc ouvert à d'autres genres musicaux, comme l'a confié Abraham Sambou, son manager, à "EnQuête". De son côté, l'artiste lui-même déclare : "C'est un album qui parle de joie. Notre objectif est de partager cette joie de vivre que nous ressentons et de toucher le plus de monde possible avec ce projet."

En ce qui concerne les thèmes abordés dans ce nouvel opus, on retrouve l'amitié, la famille et la gloire. C'est un album très ouvert. Scott explique : "J'ai essayé de mettre en avant les thèmes qui me tiennent vraiment à cœur : la famille, les amis, la religion, etc. Je considère que la famille est d'une importance primordiale et cela se reflète souvent dans ma musique."

Scott, qui a commencé dans la musique avec le hip-hop, explique également son style urban-gospel : "Ce n'est pas une transition, car le rap est déjà une musique urbaine. La présence du gospel réside dans le fait qu'il y a des éléments religieux dans ma musique. Lorsque vous avez une éducation spirituelle, cela se manifeste dans tous les aspects de votre vie. Dans ma musique, je ne peux m'empêcher de rendre gloire à Dieu. Et tout ce que je sais dans le rap, j'essaie de le mettre en harmonie avec le gospel, qui a une dimension religieuse. C'est donc quelque chose qui fait partie de moi, ce n'est même pas un choix. Cependant, cela ne nous empêche pas de créer une musique qui touche tout le monde, même ceux qui ne croient pas en Dieu."

Un travail ardu et parfois complexe a été accompli pour la réussite de cette nouvelle production. ‘’On parle d'une durée d'un an, mais je dirais que ce travail a commencé bien avant. Car la création d'un album implique des histoires, des découvertes, notamment à travers la collaboration avec d'autres artistes. Nous avons pris notre temps et éprouvé beaucoup de plaisir à le réaliser. C'est un travail de longue haleine", souligne l'artiste mbourois qui a également des racines à Ziguinchor.

Il y a des featuring avec des artistes talentueux. Interrogé sur sa rencontre avec le chantre Armand Coffy, Scott explique : "Il évolue dans un milieu que je connais bien. J'ai beaucoup travaillé avec des artistes gospel. Donc, nous nous connaissions depuis longtemps. C'est un artiste que j'apprécie énormément. Notre rencontre s'est faite naturellement lors de concerts et à travers nos réseaux. Nous nous sommes suivis mutuellement. Il m'avait même invité à son concert Reconnaissance. Par la suite, nous avons pu tisser des liens amicaux, ce qui a conduit à ce projet collaboratif."

BABACAR SY SEYE