Inconditionnelle de l'ancien chef de l'État, Macky Sall, Dieguy Diop chemine avec ce dernier depuis 2012. Surnommée “l’amazone” de l'ancien président de la République, cette militante de l'Alliance pour la République (APR) dans la région de Saint-Louis, auprès du beau-frère du Président Sall, Mansour Faye, vit des moments tumultueux depuis la chute du pouvoir apériste. Entre les convocations tous azimuts à la police et l'épisode de sa passation de service mouvementée à la direction de la Promotion de l'économie sociale et solidaire, Dieguy Diop Fall en voit de toutes les couleurs.

“La Division des investigations criminelles (Dic) a déféré ce vendredi matin l'ex-directrice de la Promotion de l'économie sociale et solidaire, Dieguy Diop, pour escroquerie sur les deniers publics.” Cette information, largement diffusée sur Internet, est erronée. Dieguy Diop est certes entre les mains des enquêteurs, mais n’est pas encore déférée. Elle a bénéficié d’un retour de parquet après sa garde à vue, qui lui a été notifiée jeudi soir. Elle a été convoquée dans le cadre d’une enquête sur un détournement de deniers publics.

Pour l’instant, les détails de l’affaire ne sont pas connus. Cependant, après la première nuit passée dans les locaux de la Dic jeudi, un déferlement de soutien à l’endroit de la fervente défenseure du président Macky Sall a eu lieu sur les réseaux sociaux. De nombreuses femmes, notamment, lui ont témoigné leur solidarité et ont rappelé à travers leurs posts la bonté, la magnanimité, la simplicité et la sympathie de Dieguy Diop Fall. Très présente sur les réseaux sociaux et les plateaux des médias, elle a toujours été connue comme une “battante”.

La dame ne se laisse pas intimider, défend ses idées contre vents et marées, et au moment où beaucoup d’apéristes fuyaient les plateaux de télé, elle ne s’est jamais dérobée pour défendre Macky Sall.

Cet engagement lui vaut-il aujourd’hui ce qu’elle qualifie d’acharnement sur sa personne par le nouveau régime ? En tout cas, depuis l’annonce de sa démission à la tête de la Direction de la promotion de l’économie sociale et solidaire, elle fait des allers-retours réguliers dans les commissariats. N’ayant pas voulu attendre le coup de balai qui allait arriver tôt ou tard dans les rangs de l’administration, la responsable de l’Alliance pour la République, Dieguy Diop Fall, avait préféré partir de son propre chef. Après avoir occupé le poste de Directrice de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants pendant trois ans, puis celui de la Promotion de l'économie sociale et solidaire, Dieguy Diop Fall venait donc de rendre le tablier.

Dans un communiqué, la responsable politique de l'APR avait officiellement annoncé sa démission. « Je tenais à remercier son Excellence Macky Sall pour la confiance et surtout le renouvellement de ma nomination en tant que Directrice. Je lui exprime toute ma gratitude pour la confiance qu'il m'a accordée durant trois (3) ans à la tête de la Direction de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants (2021-2023), ainsi que de la Direction de la Promotion de l'économie sociale et solidaire (2023-2024) », avait-elle déclaré.

Mais ce petit jeu du chat et de la souris sonnait le début des soucis judiciaires de l'amazone. Invitée par Maimouna Ndour Faye, elle a assuré sur le plateau de 7TV qu’elle n’a jamais reçu d’accusé de réception de sa lettre de démission, encore moins de réponse. Cependant, elle a été rapidement exclue de toutes les plateformes de son ministère de tutelle, d’après elle. Ne recevant plus aucune information ni mission de ses supérieurs, elle a préféré, dit-elle, rester chez elle. Remplacée, elle devait procéder à la passation de service avec son intérimaire. Mais, selon la tutelle, elle n’a pas répondu à l’invitation, ce qui a poussé les collaborateurs du ministre de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dionne, à porter plainte.

Convoquée à la gendarmerie de Keur Massar, Dieguy Diop Fall finit par procéder à la passation de service, non sans préciser qu’elle n’avait jamais reçu l’invitation. Ce jeu de ping-pong a continué. Les autorités officielles disent ceci, Dieguy dit cela. Même pour cette convocation qui lui vaut un retour de parquet aujourd’hui, un avis de recherche a été lancé avant que Mme Fall ne fasse une vidéo pour dire qu’elle était au Sénégal, chez elle, et n’avait jamais reçu de convocation. Elle affirme, dans la même vidéo, que les autorités savent bien où elle habite et où la cueillir au besoin.

Syndicaliste dans l’âme

La tonalité est la même. Dieguy semble imperturbable. Mener des combats, c’est ce qu’elle fait depuis plusieurs années. Cette jeune dame a été, en effet, une étudiante engagée avant d’entamer une vie politique. Juriste de formation, elle a été syndicaliste et membre de la coordination des étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Elle est par ailleurs membre fondatrice de l'Amicale des Amazones de l'université Gaston Berger. Présidente des Amazones de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (promotion des droits de la femme en particulier et des droits de l’étudiant en général), elle était aussi membre de la Commission sociale des étudiants de Saint-Louis et membre de la Coordination des étudiants de Saint-Louis.

Si l'on ratisse encore un peu plus large, Mme Fall est titulaire d’une maîtrise en Sciences juridiques, option Droit des entreprises privées (Université Gaston Berger, Saint-Louis, Sénégal), et d’un Master en cadre Pro Manager en Banque-Assurance à Epicom (Montpellier). Une trajectoire bien tracée depuis le lycée où elle a obtenu son Baccalauréat, option : économie et sciences physiques, au Lycée Limamou Laye de Guédiawaye, à Dakar.

Dieguy, une actrice incontournable à l’APR

Dans l'univers marron-beige, Dieguy Diop Fall fait inéluctablement partie des jeunes responsables qui se sont vite fait remarquer par leurs positions tranchées, surtout quand il s’est agi de défendre leur mentor, le président de la République, Macky Sall. À Saint-Louis et au niveau national, cette apériste n’a jamais quitté le terrain politico-médiatique, même dans les moments de crise liés notamment à la Covid-19 et à l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr. On se souvient aussi de ses attaques envers son ex-camarade de parti, Aminata Touré. Elle est membre active de la plateforme des femmes cadres de Benno Bokk Yaakar (BBY) et de la majorité présidentielle (nouvelle principale force de l'opposition).

La mission principale de Dieguy et de ses camarades était de vulgariser les réalisations du chef de l’État et de son gouvernement. C’est pourquoi les responsables et membres de l’APR de la capitale du Nord, de la Coalition du département de Saint-Louis et les populations de la ville tricentenaire n’avaient pas dissimulé leur joie lorsqu’ils ont appris la décision du président Macky Sall de nommer, au mois d’octobre 2021, Dieguy Diop Fall directrice de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants. La responsable de l’APR et ex-présidente de commission au niveau du Conseil départemental de Saint-Louis, Dieguy Diop Fall, fait également partie des responsables de la Cellule de communication et de réflexion de la Majorité présidentielle élargie (Crème) et membre de la task-force républicaine.

MAMADOU DIOP