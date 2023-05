La cérémonie officielle des Journées de la diplomatie a permis, hier, de faire un point sur les représentations diplomatiques au Sénégal et les enjeux du département des Affaires étrangères.

‘’Sénégal, hub diplomatique au profit de l’Afrique’’, est le thème des Journées de la diplomatie qui ont démarré hier. Le président à l’organisation de cet événement en a profité pour donner quelques informations sur le rôle central que joue la capitale sénégalaise. Il informe que Dakar abrite 84 ambassades et 34 agences du système des Nations Unies, en plus de la récente Maison des Nations Unies de Diamniadio construite sur une superficie de 60 000 m2 et symbole de l’enracinement du ‘’pays de la Téranga’’ aux valeurs universelles qui fondent la communauté́ des Nations.

Cheikh Oumar Diagne est ainsi d’avis que, tel un terreau fertile, Dakar pourrait être le jardin africain où germent les graines d’une diplomatie orientée vers la promotion de la paix et la stabilité́ politique, le respect et la protection des Droits de l’homme, mais aussi le développement économique par l’intégration africaine et l’ancrage du panafricanisme. D’autant que la situation géographique du pays, situé à la pointe occidentale de l’Afrique et ouvert sur les continents américain et européen, s’y prête et que le Sénégal jouit, encore, d’une stabilité́ politique.

En effet, souligne-t-il, de la lutte pour la décolonisation du continent au combat pour l’intégration et la renaissance africaine, en passant par l’œuvre inlassable réalisée dans les bons offices pour la prévention des conflits, le maintien et la consolidation de la paix, cette terre sénégalaise de la Téranga s’est longtemps et éloquemment illustrée pour l’idéal d’une ‘’Afrique debout’’.

‘’Il apparait donc clairement que ces Journées de la diplomatie nous inscrivent dans l’action militante de notre pays dans la grande cause africaine. Nous espérons, ainsi, qu’à la sortie de ces journées, cette synergie des actions et des cœurs soit consolidée par des réflexions fécondes et prolifiques sur des questions d’intérêt mutuel, dans l’esprit des valeurs partagées de solidarité et de coopération internationale. Je reste convaincu que les échanges qui naitront de ces panels et exposés permettront de jeter un regard prospectif sur la meilleure approche diplomatique à entreprendre’’, déclare l’ambassadeur.

À sa suite, le président de l’Union des conseillers des affaires étrangères du Sénégal (Ucaes), Biram Mbarou Diouf, a indiqué que cette activité représente le premier symbole de succès de l’initiative qu’ils ont communément mûrie pour contribuer à l’animation scientifique du département. Un défi dont ils apprécient la pleine mesure.

D’autant que ce genre d’activités leur permet, dit-il, de s’ouvrir sur des questions qu’ils n’ont pas l’habitude d’aborder avec les personnes-ressources, au moment voulu.

C’est ainsi avec beaucoup de plaisir qu’ils ont, selon lui, lancé les Journées de la diplomatie qui démontrent leur volonté de franchir une nouvelle étape, main dans la main, en vue de consolider et d’améliorer les acquis obtenus par les amicales qui les ont précédés.

