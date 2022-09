Dix années au pouvoir, huit directeurs de cabinet ! C’est la prouesse réussie par le président de la République. Qu’est-ce qui explique les raisons ? ‘’EnQuête’’ tente de percer le mystère.

Le système Macky Sall est-il un broyeur de directeurs de cabinet ? La réponse est oui. Et pour cause ! L’actuel chef de l’État a réussi là où ses devanciers ont péché, c’est-à-dire nommer un directeur de cabinet en moyenne pour une année et demie. La seule exception est jusqu’ici l’avocat El Hadj Oumar Youm. Le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar est celui qui a le plus duré à ce poste. Nommé le 22 juin 2015, le maire de Thiadiaye a quitté ses fonctions le 7 avril 2019 pour laisser la place au docteur Augustin Tine. Ce dernier a fait long feu à ce poste, remplacé qu’il sera un an plus tard par Mahmoud Saleh. Ce dernier vient d’être limogé et est remplacé par l’ancien argentier de l’État Abdoulaye Daouda Diallo avec le titre de ministre d’État.

Mais bien avant ces personnalités citées plus haut, le regretté Abdoul Aziz Ba a été le premier directeur de cabinet du chef de l’État. Il fut nommé le 4 avril 2012 comme premier directeur de cabinet du chef de l’État Macky Sall. Après lui, il y a eu Mor Ngom, Abdoul Aziz Tall et Mouhamadou Makhtar Cissé.

Tout cela témoigne d’une véritable instabilité à ce poste sous le magistère de Macky Sall. Pour Oulimata Diop, un observateur politique, ‘’cela signifie simplement que le chef de l’État tâtonne dans le choix de la personne qui doit diriger son cabinet. S’il n’est pas satisfait, c’est parce que quelque part, il y a problème et c’est lui le seul responsable, parce qu’il peine à trouver l’oiseau rare. Ne devrait-il pas faire comme le président Abdou Diouf qui, à un certain moment, a créé le portefeuille de ministre en charge des affaires présidentielles. Je trouve que c’est la meilleure formule’’.

S’agissant du président Abdoulaye Wade, en 12 années de pouvoir, il a eu à nommer cinq directeurs de cabinet : Idrissa Seck, Abdoul Kader Sow, Souleymane Ndéné Ndiaye, Zaccharia Diaw et Habib Sy. Son devancier Abdou Diouf n’a travaillé qu’avec une seule personne.

Pour rappel, le directeur de cabinet assiste le président de la République dans tous les domaines et supervise les actions relatives à la sécurité. Il prépare les décisions et arbitrages du président et le tient informé de leur mise en œuvre. Présent au Conseil des ministres, au Conseil présidentiel et au Conseil interministériel, il participe aux séances de travail du président de la République. Recevant délégation de signature, il contrôle les actes relevant de sa compétence, notamment ceux qui doivent être signés par le président. Le directeur de cabinet peut s'entourer d’un ou de plusieurs directeurs de cabinet adjoints qui ont rang de directeur de cabinet ministériel, et dispose d’un chef de cabinet, d’un secrétariat et de chargés de mission.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)