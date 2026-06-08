À la Résidence de l’ambassadrice de France au Sénégal, la créatrice camerounaise a célébré une décennie de haute couture engagée, entre héritage africain, excellence artisanale et vision panafricaine.

Dans l’écrin verdoyant des jardins de la Résidence de l’Ambassadrice de France au Sénégal, entre élégance, émotion et célébration, la créatrice de mode Donatella Epouhé a marqué les dix années d’existence de sa maison de haute couture éthique, Donatelacrea, à travers un défilé baptisé « L’Empreinte ». Plus qu’un simple événement de mode, cette soirée a retracé une décennie d’engagement artistique, social et culturel au service d’une Afrique créative, ambitieuse et résolument tournée vers l’avenir.

Dans une atmosphère raffinée où diplomates, personnalités du monde culturel, entrepreneurs, créateurs et fidèles clientes se côtoient, chaque silhouette présentée sur le podium racontait une histoire. Celle d’une femme qui a choisi de faire de la mode un langage universel capable de relier les peuples, de valoriser les savoir-faire ancestraux et d’offrir de nouvelles perspectives aux artisans africains.

Arrivée au Sénégal avec des rêves plein la tête, Donatella Epouhé n’imaginait peut-être pas que dix ans plus tard son nom serait associé à l’une des marques africaines les plus prometteuses de la scène internationale. Originaire du Cameroun, la créatrice a grandi dans l’univers de la couture grâce à sa mère, elle-même styliste. Dès son plus jeune âge, elle évolue au milieu des tissus, des aiguilles et des machines à coudre. Cet environnement familial nourrit progressivement sa sensibilité artistique.

« La genèse de tout cela, c’est ma mère », confie-t-elle. « J’ai grandi entre les tissus et les machines. Plus tard, j’ai décidé de créer une marque qui raconte notre histoire africaine à travers les vêtements, les bijoux et les sacs ». En 2016, elle fonde officiellement Donatelacrea à Dakar. Les débuts sont modestes, mais la vision est claire : proposer une mode haut de gamme inspirée des richesses culturelles africaines tout en valorisant les artisans locaux.

Au fil des années, la marque évolue. Des vêtements sur mesure aux accessoires de luxe, des bijoux aux célèbres sacs Tabono, chaque création porte l’empreinte d’une Afrique authentique et contemporaine. Le choix du thème « L’Empreinte » n’est pas anodin. Il symbolise à la fois le parcours personnel de la créatrice et la marque qu’elle a laissée dans l’univers de la mode africaine. À travers ses collections, Donatella Epouhé construit un dialogue permanent entre son Cameroun natal et son pays d’adoption, le Sénégal.

Chaque tenue présentée lors du défilé a incarné cette vision. Les tissus traditionnels côtoient des coupes contemporaines. Les matières naturelles dialoguent avec des créations modernes. Les coiffures, les accessoires et les ornements évoquent les héritages culturels du continent tout en répondant aux exigences de la mode actuelle.

La présence de l’Ambassadrice de France au Sénégal et en Gambie, Christine Fages, a également marqué l'événement. Dans son allocution, la diplomate a rappelé le parcours remarquable de Donatella Epouhé ainsi que l’accompagnement dont elle a bénéficié à travers Teranga Tech, un programme d’incubation soutenu par l’Institut français et l’Ambassade de France. « Donatella a été incubée par Teranga Tech que nous avons créé pour soutenir les entrepreneurs des industries culturelles et créatives. Les talents sénégalais et africains n’ont pas besoin qu’on leur apprenne leur métier. Ils ont besoin d’un accompagnement pour structurer leurs entreprises », a-t-elle déclaré.

À travers ses collections, Donatella Epouhé remet en lumière des techniques ancestrales parfois oubliées. Tressages, teintures naturelles, bronzes traditionnels, cuir tanné localement et perles artisanales deviennent les éléments centraux d’un luxe africain assumé. Pour Christine Fages, cette tendance témoigne d’une évolution profonde de la création africaine. « Il est important de savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. La mode est un éternel recommencement. Elle puise dans ses racines pour inventer un monde moderne ».

Avant le défilé, les invités ont découvert une exposition privée mettant en valeur les matériaux utilisés par Donatelacrea. Les visiteurs ont ainsi découvert le processus de fabrication des perles de verre réalisées à partir de matériaux recyclés, le travail minutieux du bronze inspiré des anciennes civilisations africaines ou encore les différentes étapes du tannage traditionnel du cuir.

Si Donatelacrea est née à Dakar, son influence dépasse aujourd’hui largement les frontières sénégalaises. La marque a participé à plusieurs événements internationaux prestigieux. Elle est devenue la première maison de luxe africaine à être remarquée lors du Festival de Cannes. Plus récemment, sa participation à la Paris Fashion Week 2025 a confirmé sa place parmi les acteurs émergents de la mode mondiale.

FATOU BA (STAGIAIRE)