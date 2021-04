Les supporters du FC Barcelone vont se mettre à rêver ! Ces dernières semaines, l'attaquant du Borussia Dortmund Erling Håland (20 ans, 21 matchs et 21 buts en Bundesliga cette saison) a été annoncé avec insistance dans le viseur des Blaugrana en vue du prochain mercato d'été. Et ce jeudi, sur des images captées par le quotidien catalan Sport, le père du Norvégien, Alf Inge, et son agent, Mino Raiola, ont débarqué à Barcelone.

Les deux hommes ont été pris en charge par le personnel du nouveau président du vice-champion d'Espagne en titre, Joan Laporta. Une rencontre au sommet prévu entre les deux parties pour évoquer une éventuelle collaboration à l'avenir ? Très probablement. Pour autant, ce dossier reste complexe car le Barça, limité sur le plan financier, risque d'avoir du mal à satisfaire les exigences du BvB, qui a fixé le prix de départ d'Håland à 180 millions d'euros.