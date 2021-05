Revenu à son meilleur niveau ces dernières semaines, Jadon Sancho (21 ans, 35 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison) ne sait pas de quoi son avenir sera fait. L'ailier anglais, courtisé par les plus grands clubs de Premier League, avoue se sentir bien au Borussia Dortmund.

"Je ne sais pas plus pour mon avenir. Je suis très heureux ici à Dortmund en ce moment. J'adore le club, les supporters et l'équipe. Ils m'ont donné mon premier départ professionnel. Les fans me motivent et me poussent à fond", a indiqué le jeune talent pour ESPN.

Pour rappel, le BvB réclame 100 millions d'euros pour le laisser filer.