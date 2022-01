La Grande coalition Wallu Sénégal/Pikine (GCWS) compte déposer un recours dans les prochains jours, pour annuler les résultats proclamés par la Commission départementale de recensement des votes de Pikine. Selon le candidat de cette coalition à la mairie de la ville, ils ont perdu 25 000 voix à cause des irrégularités constatées dans des bureaux de vote.

Quelques heures après la proclamation des résultats des élections départementales par la Commission départementale de recensement des votes (CDRV), la Grande coalition Wallu Sénégal/Pikine a fait face à la presse pour soutenir avoir enregistré avec surprise et indignation les résultats ‘’farfelus’’ communiqués par ladite commission.

Selon le candidat de cette coalition à la mairie de la ville de Pikine, outre les multiples violations de procédure constatées lors des opérations de recensement des votes, l’analyse des résultats publiés démontre des incohérences criantes qui mettent à nu le hold-up électoral que Macky Sall tente d’opérer au détriment du suffrage légitimement exprimé dans les urnes par les populations du département de Pikine.

C’est pourquoi, renseigne le Dr Cheikh Dieng, la Grande coalition Wallu Sénégal (GCS) rejette catégoriquement les résultats publiés par la CDRV. ‘’A l’instar de Dakar, Guédiawaye, Keur Massar et Rufisque, Pikine a aussi fait le choix de tourner le dos à Macky et entend faire respecter son choix. Cette tentative scandaleuse de confiscation électorale mal préparée, maladroite par des agissements qui frisent le ridicule et montrent le niveau d’amateurisme des poulains de Macky Sall. En utilisant encore une fois l’Administration et la justice, la coalition BBY tente de s’agripper à la victoire large et incontestable de la Grande coalition Wallu Sénégal’’, dénonce le Dr Dieng. Selon qui les nombreuses irrégularités constatées lors des travaux de la CDRV, sont grotesques et inacceptables. Elles leur ont fait perdre plus de 25 0000 voix. Ce qui a fait renverser la donne à Pikine.

Ces irrégularités, poursuit-il, ont pour noms : le fait d’attribuer un score nul à la coalition Wallu Sénégal dans plusieurs bureaux dans des communes comme Mbao et Djiddah Thiaroye Kao dont les maires sortants sont majoritaires en termes d’électorat. Mais aussi, ils ont constaté que, dans de nombreux bureaux de vote, le nombre de voix attribuées aux coalitions est largement supérieur au nombre de suffrages valablement exprimés. Des faits notés dans les localités de Pikine-Nord, Dalifort, Sicap Mbao, Tivaouane Diack Sao, Keur Mbaye Fall et Pikine-Est.

Pour ces irrégularités notées, ils ont demandé, en vain, l’annulation de ces procès-verbaux (PV) et l’annulation des bureaux de vote dont les PV de la liste ville, dans les communes de Djida Thiaroye Kao, Fass Mbao et Thiaroye Gare, où la coalition BBY a largement été battue sur la liste ville, ont mystérieusement disparu et n’ont pas été reçus par la Commission départementale de votes, ni par la Ceda. Fait étonnant, précise-t-il, ces mêmes PV de bureaux ont été reçus, en ce qui concerne les listes des communes.

Enfin, dit-il, il y a eu la comptabilisation de PV de bureaux de vote, par la CDRV, dont des coalitions en compétition ne sont mentionnées ni sur le PV encore moins les scores obtenus pour ces coalitions. Et dans ces cas, le score nul leur a été attribué d’office par la commission, en lieu et place d’une annulation de PV. Et pour couronner le tout, ces cas d’’’omissions mystérieuses’’ de listes de coalitions en compétition n’ont jamais concerné la coalition BBY.

‘’Toutes ces irrégularités ont été portées et contestées par le représentant de la Grande coalition Wallu Sénégal au niveau du président de la Commission départementale de recensements des votes. L’ensemble de ces irrégularités portent sur un décompte de cumul de 25 000 voix qui ont permis de renverser la large victoire de la Grande coalition Wallu Sénégal au profit de la coalition BBY. Au regard de toutes ces irrégularités, notre coalition portera à la fois le combat judiciaire et politique’’, prévient le Dr Cheikh Dieng.

Il ajoute : ‘’Au plan judiciaire, un pool d’avocats a été commis par la coalition pour rétablir les populations de Pikine dans leur droit légitime. Nous allons leur remettre toutes les preuves, dès cette nuit (hier). Un recours à la Cour d’appel sera déposé, dans un délai de moins de cinq jours, comme nous l’autorise la loi. Nous n’allons pas rendre publiques lesdites preuves, car elles sont des éléments de guerre. Au plan politique, la coalition s’engage avec les responsables du département et appelle l’ensemble des autres forces politiques démocratiques et sociales à prendre en charge cette lutte juste. En particulier, elle demande à toutes les listes des communes qui ont contribué à la grande victoire de la grande coalition ainsi qu’aux populations concernées à la résistance pour défendre leurs suffrages injustement confisqués par Macky Sall’’.

Le Dr Dieng de poursuivre : ‘’Seule la lutte libère. Pikine résistera. Je veux juste dire à toute la population de Pikine que c’est leur maire qui leur parle. Nous allons récupérer cette mairie, car nous l’avons gagnée. Si ce forcing de Macky Sall passe, il va refaire le coup lors des prochaines joutes législatives et nous forcer un troisième mandat. Pikine est à nous, car nous avons gagné cette élection. La population a fait confiance à notre coalition. Il faut que cela soit clair dans la tête de l’oncle du président. D’ailleurs, après ce point de presse, nous allons faire une caravane pour remercier encore une fois de plus la population pikinoise.’’

La rencontre a enregistré la présence des candidats de la Grande coalition Wallu Sénégal de la banlieue comme le député Mame Diarra Fam, le sortant de Mbao, Abdoulaye Pouye Obama et Ndiaga Niang, entre autres.

CHEIKH THIAM