L’équipe du Sénégal va disputer deux matches amicaux contre la Zambie et le Cap-Vert, respectivement les 5 et 8 juin prochain, dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Selon le consultant de football, Dr Mouhamed Ghandour, le sélectionneur national, Aliou Cissé, ne peut plus se permettre de jouer petit bras face à des équipes de moindre calibre.

Les exigences pour un premier sacre du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations de football sont de plus en plus pressantes. En cela, les prochaines sorties de l’équipe nationale seront très scrutées, notamment les choix et stratégies du sélectionneur national. Après l’échec de l’expérimentation du 3-5-2, lors des rencontres contre le Congo (0-0) et Eswatini, Aliou Cissé a confié, pendant la conférence de presse de publication de la liste des joueurs pour les matches amicaux contre la Zambie et le Cap-Vert, vouloir ‘’rectifier le tir’’. Cette expérimentation face à des équipes de moindre envergure ne devrait plus se produire, si l’on en croit l’analyse du Consultant de football, Dr Mouhamed Ghandour.

‘’Quand on se pose la question à savoir : Est-ce que Aliou Cissé a droit à l’erreur ? Ma réponse est simple : aujourd’hui, aucun sélectionneur ayant le potentiel de joueurs qu’Aliou Cissé dispose ne peut se permettre d’être à la traîne et de perdre des matchs face à des équipes de niveau inférieur (qu’il faut respecter) dans les matchs amicaux.’’ Pour le technicien, avec le potentiel qu’il a dans son effectif, Cissé ‘’n’a plus le droit à l’erreur, il n’a plus le droit à l’expérimentation et il doit être dans la confirmation’’.

D’ailleurs, souligne-t-il, l’ancien capitaine des Lions en déclarant avoir ‘’les mêmes problèmes que Pep Guardiola pour le choix de joueurs’’, admet qu’il a tous les éléments nécessaires pour gagner. La seule différence avec l’entraineur espagnol est que ce dernier a réussi ‘’à faire de Manchester City une machine de guerre’’, contrairement à Aliou. Celui-ci, soutient Dr Ghandour, devrait donc s’employer à ‘’faire de l’équipe du Sénégal une machine de guerre’’. ‘’Quand on parle d’une machine de guerre, on parle d’une machine qui va balayer tout sur son passage, non seulement au niveau des résultats, mais de la manière d’atteindre ce résultat.’’

L’ancien joueur du PSG devrait aussi, dit-il, ‘’confirmer que le Sénégal est une grande nation de football en Afrique’’. Car, selon lui, même si l’équipe du Sénégal occupe la tête du classement de la Fifa au niveau continental, depuis un bon bout de temps, l’Algérie occupe le trône du football africain. ‘’Je considère qu’on est toujours derrière l’Algérie, car, il est le champion d’Afrique. Le jour où on gagnera une Can, je pourrais considérer qu’on est numéro 1 en Afrique, sinon on est derrière le champion.’’

‘’Ravir la place’’ à l’Algérie

Ainsi, avance le consultant, la seule ambition d’Aliou Cissé devrait être de ‘’ravir la place’’ à l’Algérie. ‘’À chaque fois que le Sénégal joue, Aliou doit avoir la pression, parce qu’il doit gagner. Il a la meilleure équipe d’Afrique, les meilleurs joueurs.’’ La qualité des joueurs sénégalais peut s’apprécier à l’aune de leur participation dans les compétitions de clubs comme la Ligue des champions de l’UEFA. ‘’On a eu 10 joueurs sénégalais qui ont joué la Ligue des champions. On s’est retrouvé en demi-finale avec 3 Sénégalais et on va en finale avec un Sénégalais. Si Chelsea gagne, on aura un Sénégalais champion d’Europe. C’est à Aliou de donner les moyens à ses joueurs pour qu’ils puissent réaliser en équipe nationale tout ce qu’ils montrent les week-ends en championnat.’’

Toutefois, Dr Ghandour relativise la responsabilité du coach dans la mise en place d’un jeu fluide. Car, soutient-il, les joueurs cadres ont également leur rôle à jouer. Ceux-ci ‘’doivent demander à être redéfinis sur certains rôles ou configuration de jeu’’ et ne devraient pas se cantonner à suivre les consignes du coach. ‘’Si ces joueurs continuent d’être de bons profils qui sont à l’écoute de consignes, et qui n’ont pas cet esprit d’initiative de grands joueurs qui arrivent à imprimer eux-mêmes l’animation de l’équipe, en fonction de l’adversaire, je ne pense pas qu’il va y avoir un changement dans le jeu du Sénégal.’’

LOUIS GEORGES DIATTA