Edouard Mendy, champion d’Europe avec Chelsea et meilleur gardien de but de la saison 2020-2021 de la Ligue des champions de l’UEFA, est nominé pour le prix du meilleur portier de l’édition 2021 des The Best Fifa Football Awards.

Edouard Mendy est devenu incontournable dans le dispositif de Chelsea. Le portier international sénégalais étale sa classe week-end après week-end dans les cages des Blues. Il a réalisé son 35e clean sheets pour ses 60 premières rencontres disputées toutes compétitions confondues avec le club londonien. Ces belles performances lui ont valu une nomination pour le prix du meilleur gardien de but 2021 de la Fifa. L’annonce a été faite, hier, par l’instance dirigeante du football mondial dans son site officiel. L’ancien pensionnaire du Stade Rennais figure dans la liste des cinq finalistes pour la succession de Manuel Neuer, vainqueur de l’édition 2020.

D’ailleurs l’international allemand, sociétaire du Bayern Munich, est candidat à sa propre succession. On y retrouve également le Brésilien Alisson Becker. Le gardien de but de Liverpool était classé 2e l’année dernière devant le Slovène Jan Oblak, qui n’est pas retenu cette fois. La liste est complétée par le nouveau portier du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, champion d’Europe avec l’Italie. Il y a aussi le capitaine de Leicester, Kasper Schmeichel, demi-finaliste de l’Euro 2021 avec le Danemark. Le lauréat sera connu le 17 janvier 2022, à l’occasion d’une cérémonie en ligne.

Le portier sénégalais est aussi en lice pour le trophée Yachine de France Football récompensant le meilleur gardien de la saison 2020-2021. L’ancien Rémois est en concurrence aussi avec Gianluigi Donnarumma, Ederson Kasper, Schmeichel, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Emiliano Martinez vainqueur de la Copa America avec l’Argentine, Manuel Neuer, Jan Oblak ou encore Samir Handanovic de l’Inter Milan. Le nom du vainqueur de ce trophée sera dévoilé le 29 novembre prochain.

Mais le gardien de but des Lions n’a pas été retenu sur la liste des 30 joueurs pour le Ballon d’or France Football 2021. Son absence a suscité une vague d’indignation de la part de nombreux observateurs et supporters sénégalais et dans le monde. Interrogé par le quotidien national le Soleil, le Rédacteur en chef du mensuel France Football et responsable du Ballon d’Or, Pascal Ferré, a tenté d’expliqué la décision du jury par le défaut ‘’d’antériorité dans sa carrière’’.

‘’La plupart des joueurs de cette liste sont au plus haut niveau depuis plusieurs années. Edouard Mendy est l’archétype d’un joueur à l’ascension supersonique. Il a accompli une saison 2021 exceptionnelle. Mais elle ne vient pas après cinq années exceptionnelles. Il va lui falloir le temps de confirmer en sélection, notamment dans le cadre de la prochaine Can’’, a indiqué Ferré. Pour sa part, le joueur de 29 ans a préféré rester positif. ‘’Honnêtement, c’est quelque chose qui me motive, qui me pousse à continuer à gagner des titres avec mon club, à être performance en sélection. C’est quelque chose sur quoi je ne m'attarde pas. C’est fait, il faut aller de l'avant.’’

Champion d’Europe dès sa première saison sous le maillot des Blues, Edouard Mendy a été désigné meilleur portier de la saison 2020-2021 de l’Uefa. Le gardien de but sénégalais a été sacré au mois d’août dernier lors de la cérémonie de tirage au sort de la phase de poules 2021-2022, Istanbul (Turquie). Il était en concurrence avec Thibaut Courtois, du Real Madrid, et le Brésilien Ederson, de Manchester City. Bonne chance Edou !