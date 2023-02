Mohamaed Elneny a signé une prolongation de contrat à Arsenal, le gardant au club jusqu’en juin 2024. Le milieu de terrain égyptien Mohamed Elneny a prolongé son contrat avec Arsenal, devenant ainsi le joueur le plus ancien de l’effectif, rappelle nos confrères du média Lestransferts. Le joueur de 30 ans a rejoint le club en provenance du club suisse de Bâle en janvier 2016 et a depuis fait 155 apparitions, marquant six buts et délivrant 10 passes décisives.

Exprimant sa joie, Elneny a déclaré : ‘’Je suis tellement heureux, j’aime tellement ce club et nos supporters et je donnerai tout pour nous aider à être les meilleurs possibles, chaque jour où je suis ici’’. Il a également ajouté qu’être le joueur le plus ancien du club le rendait fier, et qu’il était heureux d’avoir prolongé son contrat.

Le nouvel accord gardera Elneny au club jusqu’en juin 2024, sous réserve de l’achèvement des processus réglementaires. Elneny a été un membre essentiel de l’effectif, occupant une place prépondérante au milieu de terrain et jouant un rôle dans les récents succès du club. Son expérience et ses qualités de leader font de lui un atout précieux pour l’équipe.