La bataille pour les Locales va être rude à Darou Mousty où l’opérateur économique Oumar Lo entend ravir la vedette à la mouvance présidentielle, le 22 janvier 2022. Il va faire, ce jeudi, sa rentrée politique et compte devenir le maire de la commune éponyme.

Modou Diagne Fada, Ibrahima Sall et Thierno Lo doivent appartenir au passé, selon Oumar Lo. L’opérateur économique demande aux électeurs de « ne plus faire confiance à ces politiciens qui ont déjà, dans le passé, montré ce dont ils sont capables ». Il a décliné hier ses ambitions qu’il entend approfondir, cet après-midi lors de sa rentrée politique. ‘’Mon ambition, dit-il, est d’être, au soir du 22 janvier 2022, élu maire de la commune de Darou Mouthy.

Les responsables politiques qui composent la mouvance présidentielle n’ont, en retour, rien fait pour la commune de Darou Mousty et cela, malgré tous les postes que Macky Sall leur a confié. Ils appartiennent au passé et sont incapables de remporter les élections ». Oumar Lo veut donc croiser le fer avec les responsables de la mouvance présidentielle dont la tête de file, Modou Diagne Fada, disait, dimanche dernier, lors de l’assemblée générale de reprise de sa formation politique LDR Yessal : « A Darou Mousty, nous allons gagner à plus de 90%. »

En effet, Omar Lo estime que les réalisations qu’il a effectuées dans la commune de Darou Mousty militent en faveur de son élection. Ces réalisations ont pour noms : « adduction d’eau, appui aux groupements de femmes et aux jeunes ». La tâche ne sera pas aisée, parce qu’au cours de l’assemblée générale du parti LDR Yessal, Modou Diagne Fada confiait : « Le mot d’ordre que nous avons donné à tous les militants du Yassal, sur l’ensemble du territoire national, est de se rapprocher de rapprocher de l’alliance pour la république qui est notre principal allié, de se rapprocher des membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar dans toutes les communes et dans toutes les collectivités locales, pour essayer de bâtir ensemble des listes consensuelles.

Nous, nous sommes pour l’unité de la coalition Benno Bokk Yakaar, pour l’unité de la coalition de la grande majorité présidentielle. Nous sommes pour qu’ensemble, nous mettions de côté nos intérêts particuliers, pour pouvoir constituer des listes qui puissent prendre en charge les préoccupations des différentes localités et je suis sûr que ce mot d’ordre sera entendu par l’ensemble des militants et responsables de LDR Yessal. C’est la raison pour laquelle on demande aux autres forces de la coalition Benno Bokk yakaar de rester ouvertes, d’être généreuses, parce que nous sommes là pour appuyer la politique du président Macky Sall. Et, nous voulons gagner avec lui toutes les élections qui se profilent à l’horizon. »

Boucar Aliou Diallo