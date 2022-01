Mariane Alice Gomis fait partie de cette trempe de femme qui souhaite renverser la tendance. Son âme d’amazone, elle l’a acquise depuis ses années de lycée à l’école John Fitzgerald Kennedy. Elle veut aujourd’hui diriger la mairie de Gueule-Tapée – Fass – Colobane et compte entrer dans le cercle encore assez restreint des mairesses au Sénégal.

‘’Le temps est venu d’agir !’’. Par ce slogan de campagne assez explicite, Mariane Alice Gomis entend bien se battre pour conquérir la mairie de Gueule-Tapée – Fass - Colobane. Active en politique depuis 2014, justement année des dernières échéances locales, MAG, comme l’appelle ses proches, a décidé de jouer dans la ‘’cour des grands’’. Cette urbaniste indépendante se présente à ces élections locales sous la bannière du Mouvement des patriotes pour le développement (MPD/Ligeey).

L’engagement politique de Mariane Alice Gomis débute quand elle fait la rencontre d’un certain Barthélemy Dias. ‘’J’ai commencé ce chapitre politique lors des dernières Locales, période durant laquelle le maire Barthélemy Dias m’avait convaincue de battre campagne à ses côtés, après qu’il a lui-même constaté mon dévouement sincère auprès des populations’’, se souvient-elle. Ainsi, début une carrière politique, mais pas un métier.

En effet, MAG est de ceux qui ne vivent pas de la politique, mais font vivre la politique. Née un 16 décembre 1974, elle est dans l’entrepreunariat. Elle a mis en place sa propre structure de conseils-lotissements. Elle évolue dans l’immobilier. Elle n’y est pas arrivée par hasard. Après son baccalauréat obtenu au lycée Kennedy, elle est partie faire ses études universitaires à Montpellier (France). Elle est urbaniste de formation. En sus de tenir son cabinet, elle officie actuellement au niveau de la commune de Mermoz – Sacré-Cœur et s’y occupe des questions d’urbanisme.

Même si elle travaille au côté de Barthélemy Dias, elle n’a eu de cesse d’œuvrer pour le bien-être des populations de Gueule-Tapée – Fass - Colobane. Elle est considérée comme une femme très engagée dans sa commune où le social et le culte de l’excellence dans l’éducation des tout-petits sont devenus son crédo. ‘’Mon engagement trouve sa raison d’être dans cette envie inébranlable de développer cette cité à laquelle j’appartiens’’, peut-on lire sur sa fiche de présentation.

Mais pour diriger une mairie, il faut prendre en compte plus que ces questions. Et la candidate du Mouvement des patriotes pour le développement en est bien consciente. Dans son programme, elle explique vouloir s’adosser à une gestion de proximité inclusive et participative pour atteindre l’émergence.

‘’Je peux apporter mon expertise. Grâce à ma profession, je pourrai rendre l’organisation spatiale de ma collectivité très attrayante. En outre, sans prétention aucune, je dispose d’assez d’expérience pour insuffler un développement socio-économique profitable à toutes et à tous’’, se targue-t-elle. Elle sait comment s’y prendre, apparemment. ‘’Je pense que les territoires ont assez de matière aujourd’hui pour se développer en s’appuyant sur les compétences transférées, mais aussi sur les opportunités offertes à travers la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et les partenariats public-privé (PPP)’’, fait-elle savoir.

En dehors des aspects plus ou moins techniques, conceptuels, Mariane Alice Gomis mise aussi sur l’investissement humain. Ce dernier sera ‘’au cœur du projet’’ proposé par le MPD. Ainsi, l’éducation, la santé, la culture, le sport constituent des éléments non négligeables de son programme électoral.

Les Fassois ainsi que leurs concitoyens de la Gueule-Tapée – Colobane permettront-ils à Mariane Alice Gomis d’aller au bout de ses idées ? Verdict dans moins de deux semaines.