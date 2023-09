L’équipe du Sénégal de football féminin va affronter celle du Mozambique, vendredi et lundi prochains au stade Lat Dior de Thiès, en matchs comptant pour le premier tour des éliminatoires de la Can-2024. Dans ce sens, le sélectionneur national, Mame Moussa Cissé, qui vise une 2e qualification d’affilée, a publié une liste de 25 joueuses, dont neuf expatriées.

En vue du premier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de football féminin, le sélectionneur national du Sénégal, Mame Moussa Cissé, a publié, hier, une liste de 25 joueuses. Les Lionnes vont affronter le Mozambique dans une double confrontation prévue au stade Lat Dior de Thiès, les vendredi 22 et lundi 25 septembre. La liste est composée de neuf expatriées, dont la gardienne de l’AJ Auxerre, Khady Guèye qui en est à sa première convocation. Les autres joueuses évoluant à l’étranger, habituées de la Tanière, sont les défenseuses Mbayang Sow (Olympique de Marseille), Marème Babou (FC Metz), Meta Camara (ESO Football), des milieux de terrains Safiétou Sagna (FC Metz), Marie Fatou Diop (RC Saint-Denis), les attaquantes Nguenar Ndiaye (Bourges Foot 18), Mama Diop (Olympique de Marseille) et Hapsatou Diallo (SD Eibar). La grande absente du groupe est la joueuse de l’Olympique de Marseille, Ndèye Awa Diakhaté. L’attaquante de 26 ans a été victime d’une rupture des ligaments croisés, lors du match amical contre l’Algérie, en juillet dernier au stade Lat Dior de Thiès.

La Can se tiendra au Maroc. Le Sénégal compte faire partie des douze pays devant prendre part à ce grand rendez-vous du football féminin en Afrique. ‘’Notre objectif reste et demeure une seconde qualification consécutive à la Coupe d’Afrique des nations’’, a indiqué Mame Moussa Cissé. Pour cela, il faudra d’abord surmonter l’obstacle du Mozambique. Et le technicien espère que son équipe mettra tout ce qu’il faut pour passer au prochain tour. ‘’Ce que nous voulons aujourd’hui, c’est nous rassurer parce que les deux matchs se passent chez nous. Nous allons nous donner à fond, trouver les stratégies et les mécanismes pour pouvoir faire deux bons matchs et nous qualifier pour le second tour’’. Les Lionnes devraient pouvoir se défaire du piège mozambicain. Les Mozambicaines, pour leur part, espèrent créer l’exploit de décrocher une qualification historique à la coupe d’Afrique.

La préparation se passe bien, selon le coach. ‘’Nous avons bouclé quatre semaines de préparation à Guéréo avec un groupe exclusivement composé de joueuses évoluant dans le championnat sénégalais. Il y avait aussi beaucoup de joueuses de la sélection U20. Nos expatriées qui sont retournées en France où leur championnat a repris vont nous rejoindre dès aujourd’hui. Avec elles, nous aurons trois jours d’entrainement avant le match. Cela nous permettra de faire les réglages pour aborder la rencontre dans une bonne dynamique’’.

Le Sénégal a connu trois participations à la Can féminine. En 1992 et en 2012, les Lionnes s’étaient arrêtées en phase de poules. Elles ont réussi leur meilleure campagne dans cette compétition en 2022, en atteignant pour la première fois les quarts de finale où elles ont été éliminées par la Zambie (1-1, 4 tab 2), au Maroc. Safiétou Sagna et ses coéquipières veulent retourner au royaume chérifien pour se placer au moins dans le dernier carré.

LOUIS GEORGES DIATTA