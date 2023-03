L’équipe du Sénégal des moins de 23 ans va aborder la dernière phase des éliminatoires de la Can de sa catégorie, en accueillant le Mali, ce soir (19 h) au stade Abdoulaye Wade, en match comptant pour la manche aller.

Le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans (Can U23) va démarrer aujourd’hui. L’équipe du Sénégal va en découdre avec celle du Mali, ce soir (19 h) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour le compte de la manche aller. Les deux sélections visent une troisième qualification à cette compétition qui est également qualificative pour les Jeux olympiques de Paris-2024.

Pour les Olympiques sénégalais, une qualification marquera un retour dans le tournoi, après avoir manqué la dernière édition en 2019. ‘’C’est un enjeu majeur pour le Sénégal de se qualifier pour la Can, puis pour les Jeux olympiques’’, a fait savoir le sélectionneur national Demba Mbaye. L’ancien coach de Niary Tally a assuré que son équipe est ‘’prête’’ à relever le défi. Lors de leur dernière participation à la Can U23, les Sénégalais ont été éliminés en demi-finales, à domicile, par le Nigeria (1-0). Les Lionceaux ont écarté de leur chemin au tour précédent le Burkina Faso. Ayant fait match nul vierge à l’aller comme au retour, les deux formations ont dû recourir à la séance des tirs au but pour se départager. Les Sénégalais ont été plus adroits, en réussissant 5 tirs contre 3 pour les Étalons olympiques.

Pour ce dernier acte, le sélectionneur national a mis en place un groupe très varié entre joueurs locaux et expatriés. On note la présence de Moussa Ndiaye qui a évolué dans toutes les catégories nationales. Il a pris part à la dernière Coupe du monde 2022 avec l’équipe A, même s’il n’a pas joué. Il est également vice-champion d’Afrique avec les U20 en 2019. Il y a également l’attaquant d’Angers, Abdallah Sima, qui compte quatre sélections avec les Lions. Le coach a également obtenu du renfort dans son effectif avec les cinq champions d’Afrique juniors, à savoir le portier Landing Badji, élu Meilleur gardien de but de la Can U20, les milieux de terrain Mamadou Lamine Camara, Djibril Diarra et Pape Demba Diop, Meilleur buteur de la Can junior avec cinq réalisations, et l’attaquant et capitaine des Lionceaux Samba Diallo.

Quant aux Maliens, l’objectif est de se qualifier pour une troisième fois d’affilée à la Can U23 et faire mieux qu’en 2015 et en 2019. En deux participations, le Mali n’a jamais réussi à sortir de la phase de poules. Pire, les Aiglons olympiques ont fait chou blanc en Égypte avec trois défaites en autant de rencontres et zéro but marqué (et quatre encaissés). Le Mali a sorti au tour précédent des éliminatoires le Rwanda. À l’aller, les deux équipes ont fait match nul (1-1) à Kigali, avant que les Maliens ne s’imposent au retour chez eux (1-0).

Badra Alou Diallo a mis en place une équipe essentiellement composée de joueurs expatriés. Le technicien malien compte bien conduire son pays au Maroc en juin 2023.

LOUIS GEORGES DIATTA