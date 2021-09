Le Sénégal croise le Congo, cet après-midi, en match de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, au stade Alphonse Massemba-Débat de Brazzaville. Les Lions doivent s’imposer pour reprendre la tête de la poule H, actuellement occupée par la Namibie, et se détacher dans la course à Qatar-2022.

L’équipe du Sénégal effectue sa 2e sortie dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, cet après-midi (16 h). Les hommes d’Aliou Cissé se déplacent à Brazzaville pour y affronter le Congo (3e, 1 pt) dans le cadre de la 2e journée de la poule H. Leader (3 pts) à l’issue de la 1re journée grâce à leur victoire (2-0) face au Togo (4e, 0 pt), au stade Lat Dior, les Lions sont rétrogradés provisoirement à la 2e place par la Namibie, qui compte 4 pts, à la suite de son succès sur la pelouse du Togo, dimanche dernier.

Les Sénégalais devront donc tout faire pour reprendre le leadership de ce groupe. De plus, la bande à Sadio Mané a laissé une mauvaise impression, lors de son dernier passage au stade Alphonse Massemba-Débat de Brazzaville. Le sélectionneur national ayant choisi d’expérimenter le 3-5-2, l’équipe du Sénégal a concédé un nul (0-0) avec un jeu peu reluisant.

C’est donc l’occasion pour les Lions de faire oublier ce décevant résultat. Pour leur part, les Congolais, qui ont réussi à prendre le point du nul lors de leur déplacement sur le terrain de la Namibie (1-1), veulent assurer leur première victoire dans la compétition dans leur fief et bien se positionner dans la course à la qualification pour Qatar-2022.

Pour ce 2e match, le 11 du Sénégal devrait connaitre un changement, notamment avec le forfait de Cheikhou Kouyaté, qui a été aligné dans l’entrejeu contre le Togo aux côtés d’Idrissa Gana Guèye. Cette fois, le coach pourra disposer de Nampalys Mendy, qui a manqué la première rencontre. Le joueur de Leicester pourrait retrouver son rôle de sentinelle, si Aliou Cissé le juge apte. ‘’Apparemment, d’après ce que les médecins disent, il est apte. Maintenant, on va voir s’il a le rythme, parce que c’est un match international. On ne peut pas faire jouer un joueur qui a peu de temps de jeu’’, a fait savoir l’entraineur en conférence de presse d’avant-match, hier.

A défaut d’aligner Mendy, il dispose d’autres alternatives. Joseph Lopy ou Mamadou Loum Ndiaye peuvent tenir la baraque. Le coach pourra également opter pour le duo Pape Matar Sarr-Gana Guèye au milieu de terrain. D’autant que Krépin Diatta, indisponible contre les Eperviers, est de retour dans le groupe. Le sociétaire de l’AS Monaco sera positionné sur le flanc droit. L’autre interrogation à laquelle Cissé devra répondre, sera de savoir si Ibrahima Mbaye, peu actif dans le jeu offensif, sera reconduit comme latéral droit. Sinon, l’ancien capitaine des Lions prendra-t-il le risque de titulariser Moutarou Baldé ? Le défenseur du Teungueth FC est entré en seconde période à la place de Mbaye. Il a exécuté le corner à l’origine du but d’Abdou Diallo (2-0).

ALIOU CISSE SUR LE MATCH CONGO - SENEGAL

‘’Concentrés et prêts à faire un meilleur résultat’’

A quelques heures de la confrontation contre le Congo, le sélectionneur national se dit conscient de l’enjeu du match face à une équipe habituée des Lions. Selon Aliou Cissé, les joueurs sont prêts à faire une meilleure prestation et un meilleur résultat que celui de la dernière rencontre (0-0) entre les deux équipes, en mars 2021.

Les retrouvailles avec le Congo

‘’C’est vrai qu’on va jouer contre l’équipe du Congo pour la troisième fois (depuis 2019, NDLR). Le premier match, c’était chez nous (match aller des éliminatoires de la Can-2021, 2-0), le deuxième ici (au Congo pour le retour, 0-0) et on sera à notre troisième match demain (aujourd’hui). Bien sûr qu’il y aura le retour des éliminatoires de la Coupe du monde. On les a aussi pour les éliminatoires de la Can que pour celles du Mondial. Donc, c’est une équipe qu’on connait, qui nous connait aussi. La dernière fois qu’on a joué cette équipe, on était qualifié. Avec le staff, on avait donc décidé d’élaborer un nouveau système. Chose qu’on a faite. On en a tiré des enseignements. Mais je sais que (aujourd’hui), le contexte sera différent. Ce sont des éliminatoires pour aller à une Coupe du monde. On en est tous conscients. Je sens un groupe et des joueurs motivés, concentrés et prêts à faire un meilleur résultat.

C’est vrai que la Namibie a 4 pts, mais ils ont un match de plus. Comme je l’ai dit, dans ces éliminatoires, même si on gagne (aujourd’hui), rien n’est fait. C’est six matches où il faut être cohérent. Il faut se préparer pour combattre. On est conscient de notre force. A nous de faire le travail pour reprendre cette première place.’’

Remodelage de l’équipe

‘’On a sélectionné 25 joueurs et aujourd’hui, tous ceux qui sont là sont prêts à jouer. On a joué mercredi, les matches s’enchainent. Forcément, le 11 de départ contre le Togo sera amené à changer face au Congo. Je crois que le plus important, c’est que tout le monde est prêt, concentré. L’équipe nationale du Sénégal, ce n’est pas seulement 11 joueurs, c’est 23 joueurs qui doivent être concernés et qui savent qu’à tout moment, on aura besoin d’eux. Celui qu’on choisira pour remplacer Cheikhou Kouyaté sera au rendez-vous. Il faut juste bien se préparer et savoir qu’il est important de confirmer cette victoire contre le Togo et faire un gros match contre le Congo pour reprendre cette première place.’’

La solution face au bloc bas

‘’C’est difficile de jouer face à des blocs bas. C’est ce qui manque à beaucoup d’entraineurs. Depuis que je suis en fonction, j’ai envie de dire que toutes les équipes, ce n’est pas seulement le Togo ou la Namibie, contre lesquelles on a fait face jouent ce système. Elles refusent le jeu et nous laissent le ballon en se mettant derrière leurs trente derniers mètres. C’est à nous de trouver les solutions. C’est vrai que nous travaillons beaucoup cet aspect-là. Sadio, le poste où il joue aujourd’hui lui permet de dézoner, de chercher des espaces un peu à gauche, à droite, parfois à l’intérieur du jeu. Mais avec l’intelligence de Boulaye, qui est toujours au-dessus en train de proposer la profondeur, il y a véritablement une complémentarité entre ces joueurs. Je pense qu’ils peuvent continuer encore à cultiver cette complémentarité. Les deux joueurs sont capables de créer énormément de danger dans n’importe quelle défense.’’

Moutarou Baldé

‘’La titularisation de Moutarou, c’est une des questions qu’on me pose depuis le début. Mais je gère l’ensemble d’un groupe et non des individualités. Moutarou a un passé avec toutes nos petites catégories. Mais c’est sa première sélection avec l’équipe A. Donc, même s’il est vrai qu’il a fait de très bonnes choses avec Teungueth FC, je ne suis pas aussi mécontent d’Ibrahima Mbaye. Comme vous l’avez vu, Moutarou a pu entrer en seconde période et a apporté sa pierre à l’édifice. Qu’il continue à s’accrocher, à travailler. Si l’équipe a besoin de lui, je suis sûr qu’il répondra présent.’’

Boulaye Dia

‘’Il est difficile de parler d’individualités quand on travaille tous les jours pour avoir un collectif. Mon discours, aujourd’hui, c’est d’avoir un collectif fort. Et le collectif, Famara en fait partie, Boulaye aussi. C’est vrai qu’on demande à un attaquant de marquer des buts. Mais ce n’est pas que ça. Le travail de Boulaye est très intéressant dans notre nouveau système. Il nous apporte de la profondeur, un point d’encrage et d’appui au-dessus. Il arrive à combiner avec Sadio Mané qui est souvent en décrochage et lui en profondeur. Quand vous regardez le but que Sadio marque, c’est parce que Boulaye est autour. Il faut saluer ce travail que Boulaye est en train de faire. Famara Diédhiou, je le connais. Mais Diallo y est aussi, Ismaïla Sarr peut jouer également à ce poste-là. Abdallah Sima a joué aussi l’année dernière pratiquement attaquant. On a vraiment beaucoup de possibilités. Mais aujourd’hui, c’est Boulaye qui a été choisi et sérieusement, je suis satisfait de ce qu’il est en train de faire.’’

Nampalys Mendy et Krépin Diatta

‘’C’est des garçons qui sont arrivés blessés. Le rôle de l’équipe nationale, ce n’est pas de prendre les joueurs seulement quand ils sont à 100 % et les abandonner quand ils sont en difficulté. Je crois que c’est important pour la cohésion du groupe, pour cette mentalité qu’on est en train d’instaurer que Krépin et Nampalys soient là. Ils sont disponibles. Maintenant, c’est à nous de voir comment on va les incorporer. Mais je préfère m’appuyer sur ces 23 joueurs qui ont joué contre le Togo.’’

Programme Bénin - RD Congo 1-1 Djibouti - Niger 2-4 Ouganda - Mali 0-0 Afrique du Sud - Ghana 1-0 Liberia - Centrafrique 0-1 Côte d’Ivoire – Cameroun 2-1 Guinée - Maroc Reporté Mardi 13h Malawi - Mozambique Tanzanie - Madagascar Zambie - Tunisie 16h Cap-Vert - Nigeria Congo - Sénégal Ethiopie - Zimbabwe Guinée équatoriale - Mauritanie 19h Angola - Libye Burkina Faso - Algérie Soudan - Guinée-Bissau

LOUIS GEORGES DIATTA